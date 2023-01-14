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"Ragn-Sells" не справляется с вывозом мусора в Йыхви

Кюлли Крийс
, журналист
"Ragn-Sells" не справляется с вывозом мусора в Йыхви
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Если контейнер не будет опорожнен в установленный день и само товарищество сразу не закажет новое опорожнение, девать отходы будет уже некуда. Снимок иллюстративный.
Если контейнер не будет опорожнен в установленный день и само товарищество сразу не закажет новое опорожнение, девать отходы будет уже некуда. Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Неопорожнение контейнеров мусоровозчик оправдывает непроходимостью дорог; волостные чиновники на основании фотографий, сделанных водителями, считают, что подъездные пути нормальные.

В этом году йыхвиские квартирные товарищества и учреждения-предприятия уже отправили в волостное управление шесть писем "Ragn-Sells", в которых предприятие по вывозу мусора уведомляет об оставленных неопустошенными контейнерах. Причинами указывают в основном непроходимые дорожные условия, иногда также скопление снега перед контейнером.

Волостной специалист по охране окружающей среды Светлана Юргенс просмотрела фотографии, прикрепленные к уведомлениям, и, отвечая мусоровозчику, констатировала, что она не видит проблемы. "Неужели такие мелочи действительно мешают движению большого мусоровоза? Там нет абсолютно никакого большого сугроба, который нельзя было бы объехать", - написала она о ситуации по ул. Сомпа, 6.

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