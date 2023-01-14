"Ragn-Sells" не справляется с вывозом мусора в Йыхви

В этом году йыхвиские квартирные товарищества и учреждения-предприятия уже отправили в волостное управление шесть писем "Ragn-Sells", в которых предприятие по вывозу мусора уведомляет об оставленных неопустошенными контейнерах. Причинами указывают в основном непроходимые дорожные условия, иногда также скопление снега перед контейнером.

Волостной специалист по охране окружающей среды Светлана Юргенс просмотрела фотографии, прикрепленные к уведомлениям, и, отвечая мусоровозчику, констатировала, что она не видит проблемы. "Неужели такие мелочи действительно мешают движению большого мусоровоза? Там нет абсолютно никакого большого сугроба, который нельзя было бы объехать", - написала она о ситуации по ул. Сомпа, 6.