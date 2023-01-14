Неопорожнение контейнеров мусоровозчик оправдывает непроходимостью дорог; волостные чиновники на основании фотографий, сделанных водителями, считают, что подъездные пути нормальные.
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"Ragn-Sells" не справляется с вывозом мусора в Йыхви
"Ragn-Sells" не справляется с вывозом мусора в Йыхви
В этом году йыхвиские квартирные товарищества и учреждения-предприятия уже отправили в волостное управление шесть писем "Ragn-Sells", в которых предприятие по вывозу мусора уведомляет об оставленных неопустошенными контейнерах. Причинами указывают в основном непроходимые дорожные условия, иногда также скопление снега перед контейнером.