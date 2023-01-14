"Круто!" - с гордостью отвечает едва ли не каждый ученик, которому задают вопрос, как ему понравилась новая школа. С 9 января Силламяэская Ваналиннаская основная школа проводит уроки в новом здании, строительство которого велось более двух лет и обошлось порядка 8 миллионов евро. Хотя располагается она на прежнем месте, но адрес тоже новый - недавно улицу Чкалова в Силламяэ переименовали в улицу Харидузе.

Новое здание Силламяэской Ваналиннаской школы возведено таллиннской фирмой "Nordlin Ehitus" на месте снесенной старой школы.

Вспоминая начало, директор школы Ирина Лю рассказывает, что они были искренне удивлены количеством участников конкурса идей - на обсуждение было представлено 23.