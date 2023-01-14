"Круто!" - с гордостью отвечает едва ли не каждый ученик, которому задают вопрос, как ему понравилась новая школа. С 9 января Силламяэская Ваналиннаская основная школа проводит уроки в новом здании, строительство которого велось более двух лет и обошлось порядка 8 миллионов евро. Хотя располагается она на прежнем месте, но адрес тоже новый - недавно улицу Чкалова в Силламяэ переименовали в улицу Харидузе.