ОПРОС ⟩ На каком мероприятии культуры вы хотели бы побывать?

Фото: Peeter Lilleväli Сергей ЕРШОВ, пенсионер: - Пока никуда не планирую. Хотел бы сходить в Йыхвиский концертный дом, чтобы посмотреть какой-то интересный спектакль, например, театра "Ванемуйне". В прежние времена иногда ездили в Тарту, да и сюда они что-то привозили. Мне нравится театральное искусство, но сейчас, к сожалению, нет возможности посмотреть что-то "вживую".

Фото: Peeter Lilleväli Градислава ЮШМАНОВА, руководитель клуба "Эрудит": - Мне многое нравится, но последнее время так получается, что хожу только на спектакли "Туулевески", с детьми. Последний, что видели, - "Теремок", вообще их спектакли интересны. Планируем и на остальные сходить, следим за рекламой. Мои возможности, к сожалению, ограничены. Если бы Русский театр привез что-то в Йыхви, обязательно бы посмотрела. Артисты периодически приезжают в Кохтла-Ярве, но вечером оттуда неудобно возвращаться - редко ходит общественный транспорт.

Фото: Peeter Lilleväli Мартин КАУКЕС, водитель: - Наверное, я не такой человек, которого привлекают какие-то культурные мероприятия. Никогда не был фанатом какой-то группы, артиста или кого-то другого, чтобы ждать приезда, заранее покупать билеты... Поэтому никаких особенных желаний нет, но могу сходить, если что-то любопытное на глаза попадется или компания подберется.

Фото: Peeter Lilleväli Мария МУРАШКО, неработающая: - Нравится смотреть концерты, спектакли, но так как живу в маленьком городе, поэтому смотрю лишь по телевизору. Своего зала у нас нет, а добираться в соседний город хоть и не очень далеко, но неудобно.