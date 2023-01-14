Анвар Самост: Политик, не адаптировавшийся в свободной Эстонии

Если здесь есть что-то необычное, так это масштаб. Многие другие политики Эстонии тоже пытаются обходить занудный журналистский фильтр и находить прямой путь к общественности или по крайней мере к своим сторонникам - в последнее время, как правило, посредством социальных сетей. В феврале 2022 года премьер-министр Кая Каллас тоже сказала: "Очевидно, очень многие политики споткнулись на том, что [в мейнстримных медиа] есть некий фильтр, которого в социальных сетях нет". Ее ежедневные подробные и профессионально сделанные видеопосты в "Instagram" являются, по сути, современной версией "Kesknädal".

"Возможно, что Эдгар Сависаар был больше похож на Леннарта Мери, чем мы привыкли думать". Анвар Самост, журналист

Разумеется, создавать сюжеты невозможно без способности засесть в мыслях и душах людей. Это хорошо получалось у тех попадавшихся на длинном политическом пути Сависаара соратников, которые по какой-то причине не позволили себя "сделать". Таких, кто позднее разочаровались, разругались, обиделись и ощутили себя жертвами манипулирования, было большинство. Возможно, что Эдгар Сависаар был больше похож на Леннарта Мери, чем мы привыкли думать.

Десятки лет журналисты и политики пытались объяснить несравненную популярность Центристской партии и прежде всего Сависаара среди русскоязычных избирателей и пенсионеров. Я предполагаю, что теории о сознательном общении и обращении к этим группам избирателей большей частью ошибочны.

Трагедией и крупнейшей особенностью Сависаара было то обстоятельство, что он был единственным эстонским политиком, относящимся полностью к позднесоветским идентитету и культуре. Все его ровесники и общественные деятели постарше могли иметь ментальные шрамы и влияния советского периода, а Сависаар был однозначно продуктом советского времени. Это не обвинение, просто так оно было. В Латвии и Литве еще имелось несколько сравнимых с Сависааром носителей идентитета, в Эстонии других равных ему по масштабу не было.

Зато в Эстонии сотни тысяч избирателей после неожиданного для них исчезновения СССР задались вопросом: кто я есть? Старый идентитет развеялся в одночасье, поиск нового мог оказаться безрезультатным до самого конца жизни. Сависаар разговаривал с ними - очевидно, большей частью подсознательно, - языком знаков, что создавало безопасное узнавание и поддержку.