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Рождественский благовест ⟩ Для опорного центра "Päikesekiir" собрано более 22 тысяч евро

Ирина Кивисельг
, журналист
Для опорного центра "Päikesekiir" собрано более 22 тысяч евро
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В этом уютном доме по улице Сомпа, 5а каждый день заполнен разнообразной деятельностью для развития и отдыха детей с особыми потребностями, но скоро будет чем заняться и во дворе.
В этом уютном доме по улице Сомпа, 5а каждый день заполнен разнообразной деятельностью для развития и отдыха детей с особыми потребностями, но скоро будет чем заняться и во дворе. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Участники акции "Рождественский благовест", который в 29-й раз провело "Радио 4" с 24 декабря по 7 января, собрали 22665 евро на строительство специальной игровой площадки в йыхвиском опорном центре "Päikesekiir", где оказывают различные услуги для детей с особыми потребностями.

Пожертвованная радиослушателями сумма в 22665 евро - это второй по величине результат за почти три десятилетия проведения акции. Благодаря этому у детей из опорного центра "Päikesekiir" появится собственная игровая площадка, о которой они давно мечтали.

По словам Лианы Пыльд, заведующей центром, сейчас в списке подопечных 16 детей, некоторые передвигаются на колясках, и работникам центра довольно сложно ходить куда-то гулять с ними. Обычно это городская площадка, но она не подходит, например, для колясочников. Есть у воспитанников центра и другие потребности.

Около дома большая территория, где можно установить подходящее оборудование - они уже выбрали тренажеры, качели, домики, песочницы.

- Прикинули, что обустройство площадки может стоить порядка 50 тысяч евро, - говорила в конце декабря Лиана. - Если даже не соберется такая сумма, постараемся найти остальные средства или немного сократим количество аттракционов. Главное - положить начало.

Впервые передачи "Рождественского благовеста" вышли в эфир в декабре 1993 года. Тогда помощь была оказана детям, страдающим от лейкемии. В последующие годы на собранные средства детдома, спецшколы, больницы и детские центры для особых детей приобретали сложную медицинскую аппаратуру, специализированный транспорт, обучающее и реабилитационное оборудование. Суммы пожертвований были разными, но всегда ценными для тех, кому помощь оказывалась.

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