Рождественский благовест ⟩ Для опорного центра "Päikesekiir" собрано более 22 тысяч евро

Пожертвованная радиослушателями сумма в 22665 евро - это второй по величине результат за почти три десятилетия проведения акции. Благодаря этому у детей из опорного центра "Päikesekiir" появится собственная игровая площадка, о которой они давно мечтали.

По словам Лианы Пыльд, заведующей центром, сейчас в списке подопечных 16 детей, некоторые передвигаются на колясках, и работникам центра довольно сложно ходить куда-то гулять с ними. Обычно это городская площадка, но она не подходит, например, для колясочников. Есть у воспитанников центра и другие потребности.

Около дома большая территория, где можно установить подходящее оборудование - они уже выбрали тренажеры, качели, домики, песочницы.

- Прикинули, что обустройство площадки может стоить порядка 50 тысяч евро, - говорила в конце декабря Лиана. - Если даже не соберется такая сумма, постараемся найти остальные средства или немного сократим количество аттракционов. Главное - положить начало.