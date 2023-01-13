Участники акции "Рождественский благовест", который в 29-й раз провело "Радио 4" с 24 декабря по 7 января, собрали 22665 евро на строительство специальной игровой площадки в йыхвиском опорном центре "Päikesekiir", где оказывают различные услуги для детей с особыми потребностями.
Рождественский благовест ⟩ Для опорного центра "Päikesekiir" собрано более 22 тысяч евро
Пожертвованная радиослушателями сумма в 22665 евро - это второй по величине результат за почти три десятилетия проведения акции. Благодаря этому у детей из опорного центра "Päikesekiir" появится собственная игровая площадка, о которой они давно мечтали.
По словам Лианы Пыльд, заведующей центром, сейчас в списке подопечных 16 детей, некоторые передвигаются на колясках, и работникам центра довольно сложно ходить куда-то гулять с ними. Обычно это городская площадка, но она не подходит, например, для колясочников. Есть у воспитанников центра и другие потребности.
Около дома большая территория, где можно установить подходящее оборудование - они уже выбрали тренажеры, качели, домики, песочницы.
- Прикинули, что обустройство площадки может стоить порядка 50 тысяч евро, - говорила в конце декабря Лиана. - Если даже не соберется такая сумма, постараемся найти остальные средства или немного сократим количество аттракционов. Главное - положить начало.
Впервые передачи "Рождественского благовеста" вышли в эфир в декабре 1993 года. Тогда помощь была оказана детям, страдающим от лейкемии. В последующие годы на собранные средства детдома, спецшколы, больницы и детские центры для особых детей приобретали сложную медицинскую аппаратуру, специализированный транспорт, обучающее и реабилитационное оборудование. Суммы пожертвований были разными, но всегда ценными для тех, кому помощь оказывалась.