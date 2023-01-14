Алутагузеский марафон постарается в этом году более короткими и пологими трассами привлечь к участию и таких любителей лыж, которые раньше это испытание считали для себя слишком суровым.
ВИДЕО ⟩ Внезапно "повзрослевший" Алутагузеский марафон станет дружелюбнее к участникам
В программу традиционно проходящего 11 февраля Алутагузеского марафона входят классические дистанции 43 км и 21 км с обычным рельефом. По словам главного организатора марафона Роберта Пеэтса, на главные дистанции в основном выйдут достаточно серьезно тренирующиеся любители лыж. "Но мы хотим, чтобы в марафонной толчее приезжали поучаствовать и, так сказать, воскресные лыжники, для чего и включили в программу гонку на 10 км", - сказал он.
Трасса более пологая и короткая
В пятницу, 10 февраля, то есть накануне основного марафона, состоится ставший уже традиционным ночной марафон - участники проходят его в темном зимнем лесу при свете налобных фонариков. Если раньше в программу ночного марафона входила только дистанция 21 км, то в этом году добавится и 10 км.
По словам Пеэтса, в более короткую трассу не включены большинство значительных подъемов и спусков. "Я сам бежал в прошлом году ночной марафон и видел, как в непривычной темноте лыжникам с небольшим опытом нелегко управлять лыжами. Теперь мы сделаем трассу более пологой и простой. Я смело отправлю на нее на лыжах и свою 11-летнюю дочь", - отметил он.
Новшеством станет и то, что участники ночного марафона смогут после прохождения дистанции искупаться и обменяться впечатлениями в банях и уличных ваннах, устанавливаемых на Паннъярвеском лыжном стадионе.
Пеэтс надеется, что те любители лыж, которые впервые пробегут дистанцию 10 км в большой компании, убедятся, что это им по силам, и подумают о том, чтобы в следующем году выйти уже на более длинные дистанции.
Одним из самых знаменитых фанатов алутагузеских марафонов стала президент Керсти Кальюлайд, которая, будучи серьезным любителем лыж, сказала после ночного марафона, что сожалеет лишь о том, что эта гонка закончилась так быстро. "Это был такой колдовской ночной забег", - сказала она, похвалив дружелюбие участников на трассе и красоту зимнего алутагузеского леса, которым на ночной лыжне ей все же удалось полюбоваться при свете наголовного фонарика.
Пеэтс надеется, что в этом году на ночном марафоне соберется около 300 участников, а на субботнем основном - около 700. Хотя количество участников народно-спортивных мероприятий после ковидных лет в общем уменьшилось, тем не менее за месяц до Алутагузеского марафона на участие в нем зарегистрировалось, по словам Пеэтса, больше участников, чем раньше. Часть лыжников поучаствуют в обоих марафонах, и это, по словам Пеэтса, принесет дополнительный доход ида-вирускому туризму и торговле.
Алутагузеский марафон неожиданно "постарел"
Алутагузеский марафон должен был состояться нынче в 24-й раз, если вести отсчет с 1980-х годов, когда "Eesti Põlevkivi" начал проводить лыжные марафоны. Согласно новым подсчетам, Алутагузеский марафон состоится уже в 45-й раз. Второй главный организатор марафона Тийт Пекк сказал, что вместе со студентами Таллиннского университета обнаружил, листая подшивки старых газет, что первый продолжительный лыжный забег провели в алутагузеских краях уже в 1962 году.
Когда в 1960 году проводился первый Тартуский лыжный марафон, то участвовавшие в нем ида-вируские энтузиасты решили, что нечто подобное надо бы устроить и в здешних краях. Итак, насколько известно, в 1962 году состоялся первый марафон в окрестностях Куремяэ, и в последующие годы, если хватало снега, его проводили тоже. "Так что есть все основания считать нынешний Алутагузеский марафон 45-м по счету", - сказал Пекк.