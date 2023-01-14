ВИДЕО ⟩ Внезапно "повзрослевший" Алутагузеский марафон станет дружелюбнее к участникам

Одним из самых знаменитых фанатов алутагузеских марафонов стала президент Керсти Кальюлайд, которая, будучи серьезным любителем лыж, сказала после ночного марафона, что сожалеет лишь о том, что эта гонка закончилась так быстро. "Это был такой колдовской ночной забег", - сказала она, похвалив дружелюбие участников на трассе и красоту зимнего алутагузеского леса, которым на ночной лыжне ей все же удалось полюбоваться при свете наголовного фонарика.

Пеэтс надеется, что в этом году на ночном марафоне соберется около 300 участников, а на субботнем основном - около 700. Хотя количество участников народно-спортивных мероприятий после ковидных лет в общем уменьшилось, тем не менее за месяц до Алутагузеского марафона на участие в нем зарегистрировалось, по словам Пеэтса, больше участников, чем раньше. Часть лыжников поучаствуют в обоих марафонах, и это, по словам Пеэтса, принесет дополнительный доход ида-вирускому туризму и торговле.

Алутагузеский марафон неожиданно "постарел"

Алутагузеский марафон должен был состояться нынче в 24-й раз, если вести отсчет с 1980-х годов, когда "Eesti Põlevkivi" начал проводить лыжные марафоны. Согласно новым подсчетам, Алутагузеский марафон состоится уже в 45-й раз. Второй главный организатор марафона Тийт Пекк сказал, что вместе со студентами Таллиннского университета обнаружил, листая подшивки старых газет, что первый продолжительный лыжный забег провели в алутагузеских краях уже в 1962 году.