Вопреки рекомендации сохранить скульптуру ее все же демонтировали

Утро четверга началось с того, что под присмотром полиции были демонтированы шесть надгробий в Ида-Вирумаа: одно в старом городе Кохтла-Ярве, одно на Йыхвиском кладбище, одно в парке возле Люганузеской школы, одно в Кюттейыу в Кивиыли, одно на Вайвараском кладбище и одно в Лаагна. Их заменили нейтральным гранитным обозначением могилы.