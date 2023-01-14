12 января войдет в историю тем, что в Ида-Вирумаа прошла вторая крупная волна сноса красных памятников, затронувшая на этот раз надгробия от Лаагна до Люганузе. Также был увезен самый известный в регионе памятник после нарвского танка - статуя скорбящей женщины, стоявшая в старом городе Кохтла-Ярве.
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Вопреки рекомендации сохранить скульптуру ее все же демонтировали
Вопреки рекомендации сохранить скульптуру ее все же демонтировали
Утро четверга началось с того, что под присмотром полиции были демонтированы шесть надгробий в Ида-Вирумаа: одно в старом городе Кохтла-Ярве, одно на Йыхвиском кладбище, одно в парке возле Люганузеской школы, одно в Кюттейыу в Кивиыли, одно на Вайвараском кладбище и одно в Лаагна. Их заменили нейтральным гранитным обозначением могилы.