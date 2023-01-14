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Вопреки рекомендации сохранить скульптуру ее все же демонтировали

Эрик Калда
, журналист
Вопреки рекомендации сохранить скульптуру ее все же демонтировали
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В этом году исполнилось бы 75 лет с момента установки этой статуи скорбящей женщины на улице Пионеэри в Кохтла-Ярве. Отныне она будет находиться в Эстонском военном музее.
В этом году исполнилось бы 75 лет с момента установки этой статуи скорбящей женщины на улице Пионеэри в Кохтла-Ярве. Отныне она будет находиться в Эстонском военном музее. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

12 января войдет в историю тем, что в Ида-Вирумаа прошла вторая крупная волна сноса красных памятников, затронувшая на этот раз надгробия от Лаагна до Люганузе. Также был увезен самый известный в регионе памятник после нарвского танка - статуя скорбящей женщины, стоявшая в старом городе Кохтла-Ярве.

Утро четверга началось с того, что под присмотром полиции были демонтированы шесть надгробий в Ида-Вирумаа: одно в старом городе Кохтла-Ярве, одно на Йыхвиском кладбище, одно в парке возле Люганузеской школы, одно в Кюттейыу в Кивиыли, одно на Вайвараском кладбище и одно в Лаагна. Их заменили нейтральным гранитным обозначением могилы. 

В Лаагна в Нарва-Йыэсуу в четверг заменили единственный советский надгробный памятник, который был связан не со Второй мировой войной, а с Освободительной войной.
В Лаагна в Нарва-Йыэсуу в четверг заменили единственный советский надгробный памятник, который был связан не со Второй мировой войной, а с Освободительной войной. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik
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