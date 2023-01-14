ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Замена надгробий не мешает чтить память

Если относительно первых государство твердо решило, что они должны исчезнуть в любом случае, и начало этому положили уже летом, убрав нарвский танк и другие памятники, то вокруг могильных памятников обсуждений было больше. Надо ли переносить останки похороненных в городах, парках и других общественных местах, заменять ли полностью могильные знаки или просто убрать с них красную символику?..

Из замененных в этот четверг шести обозначений могил в Ида-Вирумаа наиболее знаковым было находившееся на улице Пионеэри в Кохтла-Ярве.

"Северное побережье" писало в конце прошлого года: "Памятник на улице Пионеэри - это самый важный красный памятник города, где люди всегда собираются 9 мая, размахивая георгиевскими ленточками, флагами России и Советского Союза. Сюда привозили детей целыми классами и детсадовскими группами и возлагали к подножию красные гвоздики, раздавали георгиевские ленточки, а по случаю советского Дня Победы сюда до последних лет приходили поприветствовать людей также руководители Кохтла-Ярве. Даже в Нарве или Силламяэ руководство города не посещало красные памятники города так активно, как руководство Кохтла-Ярве".