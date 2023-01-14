Когда в прошлом году в Эстонии развернулась дискуссия о будущем красных памятников, их разделили надвое: на те, что просто отмечают победы Советской армии в последней большой войне, и на те, что отмечают главным образом места захоронения павших в этой войне.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Замена надгробий не мешает чтить память
Если относительно первых государство твердо решило, что они должны исчезнуть в любом случае, и начало этому положили уже летом, убрав нарвский танк и другие памятники, то вокруг могильных памятников обсуждений было больше. Надо ли переносить останки похороненных в городах, парках и других общественных местах, заменять ли полностью могильные знаки или просто убрать с них красную символику?..
Из замененных в этот четверг шести обозначений могил в Ида-Вирумаа наиболее знаковым было находившееся на улице Пионеэри в Кохтла-Ярве.
"Северное побережье" писало в конце прошлого года: "Памятник на улице Пионеэри - это самый важный красный памятник города, где люди всегда собираются 9 мая, размахивая георгиевскими ленточками, флагами России и Советского Союза. Сюда привозили детей целыми классами и детсадовскими группами и возлагали к подножию красные гвоздики, раздавали георгиевские ленточки, а по случаю советского Дня Победы сюда до последних лет приходили поприветствовать людей также руководители Кохтла-Ярве. Даже в Нарве или Силламяэ руководство города не посещало красные памятники города так активно, как руководство Кохтла-Ярве".
Так, можно было ожидать вспышки страстей и при переносе этого памятника, как это было при вывозе нарвского танка. Конечно, неожиданность демонтажа увеличила вероятность того, что потенциальные протестующие не успеют организоваться; полиция продемонстрировала свое присутствие и на самом деле эта братская могила получила ведь новое обозначение, уместность которого кто-то тоже может поставить под сомнение - но наверняка никто не поставит под сомнение то, что там отсутствуют всяческие указания на какую-либо идеологию. Тем не менее это никак не должно стать для кого-то препятствием, чтобы почтить память павших.