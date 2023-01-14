Министерство культуры и Ида-Вируский центр предпринимательства заключили в пятницу соглашение об учреждении творческого фонда. Государство готово вложить в фонд сто тысяч евро и ждет по крайней мере такого же вклада от предпринимателей.
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Ида-Вируский творческий фонд принесет в культуру больше частных денег
Ида-Вируский творческий фонд принесет в культуру больше частных денег
- Идея творческого фонда в том, чтобы принести больше частных денег в культуру Ида-Вирумаа, - пояснила министр культуры Пирет Хартман.