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Ида-Вируский творческий фонд принесет в культуру больше частных денег

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Ида-Вируский творческий фонд принесет в культуру больше частных денег
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"На следующей встрече расширим круг предпринимателей, вместе с которыми будем идти дальше", - сказала министр культуры Пирет Хартман.
"На следующей встрече расширим круг предпринимателей, вместе с которыми будем идти дальше", - сказала министр культуры Пирет Хартман. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство культуры и Ида-Вируский центр предпринимательства заключили в пятницу соглашение об учреждении творческого фонда. Государство готово вложить в фонд сто тысяч евро и ждет по крайней мере такого же вклада от предпринимателей.

- Идея творческого фонда в том, чтобы принести больше частных денег в культуру Ида-Вирумаа, - пояснила министр культуры Пирет Хартман.

В обсуждении учреждения творческого фонда участвовали предприниматели как из Ида-Вирумаа, так и из остальной Эстонии.

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