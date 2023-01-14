Ида-Вируский творческий фонд принесет в культуру больше частных денег

"На следующей встрече расширим круг предпринимателей, вместе с которыми будем идти дальше", - сказала министр культуры Пирет Хартман.

Министерство культуры и Ида-Вируский центр предпринимательства заключили в пятницу соглашение об учреждении творческого фонда. Государство готово вложить в фонд сто тысяч евро и ждет по крайней мере такого же вклада от предпринимателей.