ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Михаил Кастрицкий

Кастрицкий, потерявший обоих родителей в дорожно-транспортном происшествии, с 12 лет воспитывался бабушкой и с ранних лет привык трудиться. Уроженец Кохтла-Ярве Кастрицкий и сам музыкант. Он учился в музыкальной школе по классу аккордеона, а в Таллиннском музыкальном училище им. Георга Отса обучался игре на ударных инструментах под руководством известного эстонско-финского барабанщика Петтери Хаса. Он играл и на барабанах, и на гитаре в нескольких бендах, в том числе в группе "Dochka Bossa", победившей в песенном шоу телеканала ЭТВ+. В течение 15 лет он был заместителем директора Кохтла-Ярвеского центра культуры и участвовал в организации сотен мероприятий. Под его руководством был построен и начал работать самый представительный спортивный центр в Ида-Вирумаа "Wiru".