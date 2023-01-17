В Кохтла-Ярве кризис власти длится с конца октября, когда горсобрание выразило недоверие горуправлению. В конце ноября горсобрание избрало новым мэром Вирве Линдер, однако горуправление до сих пор не утверждено в должности. Член Партии реформ в горсобрании Даниил Стародубцев, поддержавший избрание Линдер мэром, оказался одним из тех, кто выразил мнение, что предложенные Линдер в вице-мэры Айвар Лайнъярв, Ольга Пихлак и Ити-Янтра Метсамаа - не лучшие кандидаты. Если горсобрание к концу февраля не утвердит горуправление в должности, то нынешний состав горсобрания будет распущен и места в нем займут замещающие депутаты, получившие на выборах меньше голосов.
Поддержите ли вы представленных мэром Кохтла-Ярве Вирве Линдер кандидатов в вице-мэры?
Поддержите ли вы представленных мэром Кохтла-Ярве Вирве Линдер кандидатов в вице-мэры?
ДАНИИЛ СТАРОДУБЦЕВ, член Кохтла-Ярвеского горсобрания, Партия реформ:
- Этот вопрос еще обсуждается. Я не могу давать какие-то авансы. Но надеюсь, что этот кризис власти не продолжится очень долго. Сейчас на чаше весов два варианта: либо продолжить поиск кандидатов получше, на что нет времени, ведь это означало бы продолжение кризиса власти, что очень плохо, либо утвердить в должности этих предложенных кандидатов.