Поддержите ли вы представленных мэром Кохтла-Ярве Вирве Линдер кандидатов в вице-мэры?

В Кохтла-Ярве кризис власти длится с конца октября, когда горсобрание выразило недоверие горуправлению. В конце ноября горсобрание избрало новым мэром Вирве Линдер, однако горуправление до сих пор не утверждено в должности. Член Партии реформ в горсобрании Даниил Стародубцев, поддержавший избрание Линдер мэром, оказался одним из тех, кто выразил мнение, что предложенные Линдер в вице-мэры Айвар Лайнъярв, Ольга Пихлак и Ити-Янтра Метсамаа - не лучшие кандидаты. Если горсобрание к концу февраля не утвердит горуправление в должности, то нынешний состав горсобрания будет распущен и места в нем займут замещающие депутаты, получившие на выборах меньше голосов.