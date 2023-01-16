Уроженка Кивиыли 43-летняя Татьяна Маннима, несколько лет назад покинувшая большой спорт, в воскресенье стала чемпионкой Эстонии среди женщин в лыжной гонке на 10 км свободным стилем.
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В субботу Уусталу выиграла у Маннима 0,1 секунды, а в воскресенье - Маннима у Уусталу минуту
В субботу Уусталу выиграла у Маннима 0,1 секунды, а в воскресенье - Маннима у Уусталу минуту
Маннима продемонстрировала хорошую форму уже в субботу в классическом спринте, уступив всего 0,1 секунды ставшей чемпионкой представительнице Алутагузеского лыжного клуба и члену эстонской женской сборной Авели Уусталу, которая на 20 лет младше Маннима.