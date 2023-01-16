В субботу Уусталу выиграла у Маннима 0,1 секунды, а в воскресенье - Маннима у Уусталу минуту

Маннима продемонстрировала хорошую форму уже в субботу в классическом спринте, уступив всего 0,1 секунды ставшей чемпионкой представительнице Алутагузеского лыжного клуба и члену эстонской женской сборной Авели Уусталу, которая на 20 лет младше Маннима.

На дистанции 10 км Уусталу не отставала от Маннима всего до половины трассы. Затем Маннима решительно вырвалась вперед и в итоге обогнала завоевавшую серебро Теэзи Туул на полминуты.