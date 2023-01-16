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В субботу Уусталу выиграла у Маннима 0,1 секунды, а в воскресенье - Маннима у Уусталу минуту

Эрик Гамзеев
, журналист
В субботу Уусталу выиграла у Маннима 0,1 секунды, а в воскресенье - Маннима у Уусталу минуту
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На чемпионате Эстонии 43-летняя Татьяна Маннима уверенно обошла конкурентов, которые на двадцать лет моложе ее.
На чемпионате Эстонии 43-летняя Татьяна Маннима уверенно обошла конкурентов, которые на двадцать лет моложе ее. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Уроженка Кивиыли 43-летняя Татьяна Маннима, несколько лет назад покинувшая большой спорт, в воскресенье стала чемпионкой Эстонии среди женщин в лыжной гонке на 10 км свободным стилем.

Маннима продемонстрировала хорошую форму уже в субботу в классическом спринте, уступив всего 0,1 секунды ставшей чемпионкой представительнице Алутагузеского лыжного клуба и члену эстонской женской сборной Авели Уусталу, которая на 20 лет младше Маннима.

На дистанции 10 км Уусталу не отставала от Маннима всего до половины трассы. Затем Маннима решительно вырвалась вперед и в итоге обогнала завоевавшую серебро Теэзи Туул на полминуты.

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