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Ветер повалил деревья

15 января 2023 г.
Северное побережье
Ветер повалил деревья
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Около полудня 15 января спасателям пришлось отправиться на улицу Парги в Кивиыли Люганузеской волости, чтобы убрать дерево, упавшее на дорогу.

Дерево при падении сломало столб уличного освещения. Спасатели убрали дерево и сдвинули фонарный столб к обочине дороги. О происшествии сообщили в фирму по обслуживанию уличного освещения.

Примерно в то же время поступило сообщение о падении дерева на линии электропередачи на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Спасатели оцепили опасную зону и дождались электриков.

В воскресенье спасатели трижды выезжали в Алутагузескую волость, чтобы убрать упавшие на дорогу деревья.

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