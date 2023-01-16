Ветер повалил деревья

Дерево при падении сломало столб уличного освещения. Спасатели убрали дерево и сдвинули фонарный столб к обочине дороги. О происшествии сообщили в фирму по обслуживанию уличного освещения.

Примерно в то же время поступило сообщение о падении дерева на линии электропередачи на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Спасатели оцепили опасную зону и дождались электриков.