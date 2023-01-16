Около полудня 15 января спасателям пришлось отправиться на улицу Парги в Кивиыли Люганузеской волости, чтобы убрать дерево, упавшее на дорогу.
Ветер повалил деревья
15 января 2023 г.
Ветер повалил деревья
Дерево при падении сломало столб уличного освещения. Спасатели убрали дерево и сдвинули фонарный столб к обочине дороги. О происшествии сообщили в фирму по обслуживанию уличного освещения.
Примерно в то же время поступило сообщение о падении дерева на линии электропередачи на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Спасатели оцепили опасную зону и дождались электриков.
В воскресенье спасатели трижды выезжали в Алутагузескую волость, чтобы убрать упавшие на дорогу деревья.