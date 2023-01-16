На этом сделанном в сегодня утром в микрорайоне Йыхви снимке хорошо видно, как можно содержать пешеходные дороги порядке.
ФОТО ДНЯ ⟩ Кто и как ухаживает за тротуарами
Кто и как ухаживает за тротуарами
Йыхвиская художественная школа и спортивная школа полностью расчистили от снега и льда тротуары, ведущие к их зданиям.
В то же время участок променада, по которому волостные власти и руководство Йыхвиской основной школы советовали детям идти к новому зданию школы с автостоянок, расположенных в паре сотен метров, покрыт слоем воды, обледенелый и скользкий.