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ФОТО ДНЯ ⟩ Кто и как ухаживает за тротуарами

Эрик Гамзеев
, журналист
Кто и как ухаживает за тротуарами
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Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

На этом сделанном в сегодня утром в микрорайоне Йыхви снимке хорошо видно, как можно содержать пешеходные дороги порядке.

Йыхвиская художественная школа и спортивная школа полностью расчистили от снега и льда тротуары, ведущие к их зданиям.

В то же время участок променада, по которому волостные власти и руководство Йыхвиской основной школы советовали детям идти к новому зданию школы с автостоянок, расположенных в паре сотен метров, покрыт слоем воды, обледенелый и скользкий.

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