ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вода - как способ обрести равновесие

До сих пор кохтлаярвесцы встречались с Хели Мянд в качестве коллекционера - она неоднократно привозила тематические выставки старых игрушек из своей коллекции, в которой больше пяти тысяч экземпляров, но коллекция постоянно пополняется. Поэтому Хели Мянд всегда находится чем удивить и порадовать. Удивила и теперь, но впервые своим творчеством - стены библиотечной галереи заняли 15 полотен на морскую тематику.

- Сама я родом из Кивиыли, у нас есть дача на Чудском озере, да и в столице море тоже есть, - сказала автор. - Часто бываю у воды, отдыхая там душой. Вода - это испытанный способ для успокоения, ведь даже когда штормит, глядя на волны, все равно обретаешь равновесие... Как художника меня всегда привлекали морские пейзажи, берега, но в большей степени сама вода.

Море, озеро, река Нарва - везде Хели находит очаровательные уголки, которые переносит на полотно. На некоторых краски кажутся нереальными, но все написано с натуры, просто терпеливый взгляд художника всегда дождется чего-то яркого и необычного.