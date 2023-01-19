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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вода - как способ обрести равновесие

Ирина Кивисельг
, журналист
Вода - как способ обрести равновесие
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Хели Мянд уверяет, что всегда с радостью приезжает в родной регион и готова поделиться своими увлечениями - на этот раз демонстрирует искусство, созданное собственными руками.
Хели Мянд уверяет, что всегда с радостью приезжает в родной регион и готова поделиться своими увлечениями - на этот раз демонстрирует искусство, созданное собственными руками. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки художник и учитель искусства в столичной гимназии "Арте" Хели Мянд представляет картины на морскую тематику "Очаровательный Ида-Вирумаа".

До сих пор кохтлаярвесцы встречались с Хели Мянд в качестве коллекционера - она неоднократно привозила тематические выставки старых игрушек из своей коллекции, в которой больше пяти тысяч экземпляров, но коллекция постоянно пополняется. Поэтому Хели Мянд всегда находится чем удивить и порадовать. Удивила и теперь, но впервые своим творчеством - стены библиотечной галереи заняли 15 полотен на морскую тематику.

- Сама я родом из Кивиыли, у нас есть дача на Чудском озере, да и в столице море тоже есть, - сказала автор. - Часто бываю у воды, отдыхая там душой. Вода - это испытанный способ для успокоения, ведь даже когда штормит, глядя на волны, все равно обретаешь равновесие... Как художника меня всегда привлекали морские пейзажи, берега, но в большей степени сама вода.

Море, озеро, река Нарва - везде Хели находит очаровательные уголки, которые переносит на полотно. На некоторых краски кажутся нереальными, но все написано с натуры, просто терпеливый взгляд художника всегда дождется чего-то яркого и необычного.

В Кохтла-Ярве она привезла картины, созданные в разных местах Ида-Вирумаа в течение десяти лет, отсюда и название выставки. По отзывам первых посетителей, новая экспозиция заставляет забыть, что на улице зима, холодно и сыро. Морские пейзажи умиротворяют и побуждают мечтать. Хотите убедиться? Выставка открыта до 17 февраля, вход - свободный.

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