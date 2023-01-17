Во второй лиге эстонского баскетбола команда "HITO/Karjamaa" одержала девятую победу, обыграв на Хийумаа местный "Askus Jetoil" со счетом 75:69.
"HITO/Karjamaa" вернулся с Хийумаа с победой
"HITO/Karjamaa" вернулся с Хийумаа с победой
Ида-вируская команда переломила равную игру в свою пользу в последние пять минут матча. Самым результативным игроком на этот раз стал 17-летний Танель Маалма, набравший 23 очка, из них одиннадцать он записал на свой счет в последней решающей четверти, которую "HITO/Karjamaa" начал с отставания в три очка.
Карл Теппо принес 14 очков, а Эдвард Трумм - 12 очков. Как обычно, Трумм также доминировал в борьбе под щитом, сделав в этой игре аж 18 подборов.
В турнирной таблице "HITO/Karjamaa" с девятью победами и четырьмя поражениями остается на втором месте. В эту пятницу в 20.00 в Йыхви после долгого перерыва снова состоится домашняя игра, когда соперником будет баскетбольная школа Кейла, занимающая пока седьмое место.