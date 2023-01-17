"HITO/Karjamaa" вернулся с Хийумаа с победой

Ида-вируская команда переломила равную игру в свою пользу в последние пять минут матча. Самым результативным игроком на этот раз стал 17-летний Танель Маалма, набравший 23 очка, из них одиннадцать он записал на свой счет в последней решающей четверти, которую "HITO/Karjamaa" начал с отставания в три очка.

Карл Теппо принес 14 очков, а Эдвард Трумм - 12 очков. Как обычно, Трумм также доминировал в борьбе под щитом, сделав в этой игре аж 18 подборов.