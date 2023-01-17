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"HITO/Karjamaa" вернулся с Хийумаа с победой

Эрик Гамзеев
, журналист
"HITO/Karjamaa" вернулся с Хийумаа с победой
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Эдвард Трумм в победной игре сделал 18 подборов.
Эдвард Трумм в победной игре сделал 18 подборов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во второй лиге эстонского баскетбола команда "HITO/Karjamaa" одержала девятую победу, обыграв на Хийумаа местный "Askus Jetoil" со счетом 75:69.

Ида-вируская команда переломила равную игру в свою пользу в последние пять минут матча. Самым результативным игроком на этот раз стал 17-летний Танель Маалма, набравший 23 очка, из них одиннадцать он записал на свой счет в последней решающей четверти, которую "HITO/Karjamaa" начал с отставания в три очка.

Карл Теппо принес 14 очков, а Эдвард Трумм - 12 очков. Как обычно, Трумм также доминировал в борьбе под щитом, сделав в этой игре аж 18 подборов.

В турнирной таблице "HITO/Karjamaa" с девятью победами и четырьмя поражениями остается на втором месте. В эту пятницу в 20.00 в Йыхви после долгого перерыва снова состоится домашняя игра, когда соперником будет баскетбольная школа Кейла, занимающая пока седьмое место.

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