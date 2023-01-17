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На школьное питание маловато денег: самоуправления ищут выход

Эрик Калда
, журналист
На школьное питание маловато денег: самоуправления ищут выход
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В столовой открывшегося на прошлой неделе нового здания Йыхвиской основной школы учащиеся сами накладывают нужную им порцию - таким образом тут надеются уменьшить потери продуктов питания.
В столовой открывшегося на прошлой неделе нового здания Йыхвиской основной школы учащиеся сами накладывают нужную им порцию - таким образом тут надеются уменьшить потери продуктов питания. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Выделяемых государством одного евро на учащегося не хватит на фоне роста цен, чтобы покрыть затраты на предлагаемые в школах обеды. Правительство сообщило, что не пойдет навстречу самоуправлениям в вопросе повышения дотации на школьное питание. Ида-вируские самоуправления оказались в очень разной ситуации: если Кохтла-Ярве должен доплатить 100000 евро, то в Нарве даже не думают о повышении цены.

В Йыхвиском волостном собрании вопрос встал на прошлой неделе, когда председатель комиссии по образованию Теа Алликмяэ констатировала, что цену школьного обеда придется повысить с 1 евро до 1,30 евро. Для этого в нынешнем волостном бюджете нужно найти 60000 евро. Бюджет сейчас обсуждается в волостном собрании.

В Йыхвиской основной школе сократят потери

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