На школьное питание маловато денег: самоуправления ищут выход

Выделяемых государством одного евро на учащегося не хватит на фоне роста цен, чтобы покрыть затраты на предлагаемые в школах обеды. Правительство сообщило, что не пойдет навстречу самоуправлениям в вопросе повышения дотации на школьное питание. Ида-вируские самоуправления оказались в очень разной ситуации: если Кохтла-Ярве должен доплатить 100000 евро, то в Нарве даже не думают о повышении цены.