Четырехполосное шоссе от Силламяэ до Нарвы обрело формы, но все еще далеко от реальности

Власти Нарва-Йыэсуу также заранее беспокоятся о будущем подъезде к летному полю в Олгина, которое в обозримом будущем собираются превратить в приличный аэродром.

Вдобавок уже сейчас, по словам Батлук, город хочет определиться, кто какие новые дороги и развязки будет обслуживать. "Скорее всего, наши мнения разойдутся: мы хотели бы, чтобы дорога по большей части находилась в обслуживании транспортного департамента", - отметила городская чиновница.

Сроки строительства - призрачные

По оценке Ольги Батлук, сделанной после ее встреч с представителями транспортного департамента, реального начала строительства четырехполосного шоссе на административной территории Нарва-Йыэсуу стоит ждать не меньше чем через пятнадцать лет, то есть к концу 30-х годов в лучшем случае. "К сожалению, местное самоуправление не может на это влиять", - считает руководительница местного отдела по развитию.

Батлук наблюдает за государственным планированием строительства дорог и констатирует: "Если смотреть, на какие проекты будут в ближайшее время направлены деньги из госбюджета, то мы понимаем, что Ида-Вирумаа стоит вообще не в приоритете".

В ноябре "Северное побережье" подробно описывало, как политические партии четыре года назад дружно обещали избирателям в Ида-Вирумаа новое четырехполосное шоссе между Йыхви и Нарвой уже в обозримой перспективе, однако после выборов замолчали об этом. Согласно политическим грезам, строительство безопасного шоссе должно было закончиться до конца нынешнего десятилетия, а именно в 2027 году.

В сегодняшней реальности, в обновленной государственной программе содержания дорог инвестиции в дорожное строительство сильно сокращены - и Ида-Вирумаа в ней вовсе не упомянут. Транспортный департамент может позволить себе только предварительное проектирование четырехполосного шоссе и развязок.