Департамент транспорта представил общественности в Нарва-Йыэсуу эскизный проект скоростного четырехполосного шоссе, которое проляжет по территории названного самоуправления, соединяя Силламяэ и Нарву. Правда, ждать придется до конца третьего десятилетия в лучшем случае.
Четырехполосное шоссе от Силламяэ до Нарвы обрело формы, но все еще далеко от реальности
В Нарва-Йыэсуу представили эскизное решение будущего четырехполосного шоссе на отрезке между Силламяэ и Нарвой (километры 187,3-209,7). Среди собравшихся на встрече были как чиновники, так и местные жители - в общем порядка полусотни человек.
Как видно по представленным эскизам, кроме собственно расширения существующего двухполосного шоссе до четырехполосного по схеме 2+2 также планируется строительство больших развязок у Синимяэ, Удриа, Лаагна и рядом с Нарвой. Развязки будут кое-где с длинными коллекторными дорогами, чтобы убрать со скоростной магистрали второстепенные съезды. Для пешеходов и велосипедистов запланированы туннели.
Несколько километров шоссе на участке между Лаагна и летным полем в Олгина пролягут по новому коридору южнее, чтобы не повторять изгибы нынешнего шоссе, и такое спрямление позволит поддерживать максимальную скорость движения 120 километров в час. Старое шоссе останется в эксплуатации в качестве местной дороги.
Представитель транспортного департамента сообщил, что на сегодня составляется только предварительный проект. Он описывает коридор пролегания будущего шоссе и основные дорожные развязки, а следовательно, уже заранее можно будет решать земельные вопросы.
У местной власти есть вопросы и пожелания
В городской управе Нарва-Йыэсуу руководитель отдела по развитию Ольга Батлук сообщила, что местное самоуправление со своей стороны занимается вопросом планирования будущих коллекторных дорог и развязок, чтобы в будущем обеспечить жителям максимально удобные выезды на новое шоссе и съезды с него. Особенного внимания требует круговой перекресток, запланированный у границы с Нарвой, к которому, как отметила Батлук, есть много вопросов и со стороны Нарва-Йыэсуу, и со стороны Нарвы.
Власти Нарва-Йыэсуу также заранее беспокоятся о будущем подъезде к летному полю в Олгина, которое в обозримом будущем собираются превратить в приличный аэродром.
Вдобавок уже сейчас, по словам Батлук, город хочет определиться, кто какие новые дороги и развязки будет обслуживать. "Скорее всего, наши мнения разойдутся: мы хотели бы, чтобы дорога по большей части находилась в обслуживании транспортного департамента", - отметила городская чиновница.
Сроки строительства - призрачные
По оценке Ольги Батлук, сделанной после ее встреч с представителями транспортного департамента, реального начала строительства четырехполосного шоссе на административной территории Нарва-Йыэсуу стоит ждать не меньше чем через пятнадцать лет, то есть к концу 30-х годов в лучшем случае. "К сожалению, местное самоуправление не может на это влиять", - считает руководительница местного отдела по развитию.
Батлук наблюдает за государственным планированием строительства дорог и констатирует: "Если смотреть, на какие проекты будут в ближайшее время направлены деньги из госбюджета, то мы понимаем, что Ида-Вирумаа стоит вообще не в приоритете".
В ноябре "Северное побережье" подробно описывало, как политические партии четыре года назад дружно обещали избирателям в Ида-Вирумаа новое четырехполосное шоссе между Йыхви и Нарвой уже в обозримой перспективе, однако после выборов замолчали об этом. Согласно политическим грезам, строительство безопасного шоссе должно было закончиться до конца нынешнего десятилетия, а именно в 2027 году.
В сегодняшней реальности, в обновленной государственной программе содержания дорог инвестиции в дорожное строительство сильно сокращены - и Ида-Вирумаа в ней вовсе не упомянут. Транспортный департамент может позволить себе только предварительное проектирование четырехполосного шоссе и развязок.
- С одной стороны звучит аргумент, что зачем проектировать широкую дорогу и кому нужны 120 километров в час, если транзита никакого больше нет, а с другой стороны - по статистике, у нас на каждом километре шоссе когда-либо случалось ДТП со смертельным исходом, - рассказала Батлук, сожалея о неясности сроков открытия безопасного шоссе на территории Нарва-Йыэсуу.