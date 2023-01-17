Участие Михаила Стальнухина в выборах в Рийгикогу в качестве независимого кандидата позволит точнее, чем в случае некоторых социологических исследований, измерить, сколько в Ида-Вирумаа граждан Эстонии, разделяющих его взгляды, противоречащие взглядам большей части эстонского общества.
Эрик Гамзеев: Баллотирование Стальнухина как лакмусовая бумажка общества
В сентябре руководство Центристской партии исключило из своих рядов Стальнухина, который был в партии одним из самых сильных магнитов голосов избирателей в течение последней четверти века, после того, как он назвал членов эстонского правительства фашистами. Причина - перенос нарвского танка и других красных памятников в Нарве.
Стальнухин - один из немногих членов Рийгикогу, который публично и четко не осудил российскую агрессию в Украине. Буквально за несколько дней до 24 февраля, когда российская армия начала широкомасштабное наступление, Стальнухин заявил, что поверит не в российскую агрессию, а в украинскую провокацию.
В течение многих лет Стальнухин отсутствовал в зале Рийгикогу в тех случаях, когда Рийгикогу выступал с заявлениями по случаю годовщины депортации эстонского народа.
Стальнухин долгое время был против перевода русских школ на эстонский язык. В начале этого года в интервью "Postimees" он пообещал, что будет вставлять палки в колеса этой реформе.
Возможно, такие взгляды проистекают как из внутренних убеждений Стальнухина, так и из его прагматического ощущения, что их разделяет достаточно большое количество избирателей, чтобы получить личный мандат и место в Рийгикогу еще на четыре года. Как опытный политик он знает, что надо понравиться не как можно большему количеству избирателей, а прежде всего целевой группе, разделяющей твои взгляды, а потом давить педаль до упора.
Мэр Нарвы Катри Райк, набравшая на последних местных выборах в Нарве гораздо больше голосов, чем Стальнухин, но на этот раз сама не баллотирующаяся в Рийгикогу, выразила мнение, что "лучше до" Стальнухина как политика истек.
Такой вывод можно сделать и из того, что по сравнению с рекордным результатом 2011 года, когда Стальнухин получил на выборах в Рийгикогу более 8500 голосов, его урожай голосов на следующих выборах сократился в несколько раз. Но и 2653 голоса, собранные четыре года назад, тоже очень достойный результат. Особенно если учесть, что в том же округе по списку Центристской партии баллотировалась и Яна Тоом, чрезвычайно популярная в то время.
Теперь Стальнухин может совершить новое пришествие, проведя умелую кампанию. Во-первых, он свободен от тисков Центристской партии, заметно потерявшей популярность в Ида-Вирумаа за последние четыре года. В том смысле, что ему не нужно тщательно выбирать выражения при агитации, чтобы это не испортило репутацию Центристской партии в других частях Эстонии. Он будет привлекать голоса, подчеркивая, что он один из немногих политиков, кто четко выступил против демонтажа красных памятников и перевода русскоязычных школ на эстонский язык обучения. Это эмоционально достаточно сильные сигналы для некоторых избирателей, так что им не нужна никакая другая программа. Замена надгробий в нескольких местах Ида-Вирумаа на прошлой неделе стала бесплатным топливом для предвыборной мельницы Стальнухина, что поможет мобилизовать его избирателей.
Сколько таких избирателей среди граждан Эстонии в Ида-Вирумаа и хватит ли им порыва пойти на выборы, помимо проставления лайков в соцсетях, станет известно к вечеру 5 марта. Как и то, станет ли Михаил Стальнухин первым после восстановления независимости Эстонии независимым кандидатом, избранным на выборах в Рийгикогу.
Перефразируя президента Алара Кариса, сказавшего еще летом, что Нарва - не только город одного танка, после выборов можно будет также сделать вывод, является ли Ида-Вирумаа уездом одного Стальнухина и его сторонников. Если его урожаем станут лишь пара-тройка тысяч голосов, то точно нет. Это покажет, что целевая аудитория лиц, придерживающихся таких взглядов, сокращается. Но если он покажет явно лучший результат из всех кандидатов и наберет около 10000 голосов, то возникнет масса вопросов о том, как сделать общество более сплоченным.
"Замена надгробий в нескольких местах Ида-Вирумаа на прошлой неделе стала бесплатным топливом для предвыборной мельницы Стальнухина, что поможет мобилизовать его избирателей".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Уже сейчас можно прогнозировать, что участие Стальнухина в выборах в качестве независимого кандидата повысит явку избирателей в Ида-Вирумаа, которая еще четыре года назад была самой низкой в стране - 49 процентов. Без Стальнухина в этот раз, наверное, она была бы еще ниже, потому что избиратели Центристской партии, ранее побеждавшей на выборах в Ида-Вирумаа с недосягаемым результатом, разочаровались в своей любимице, судя по опросам. Некоторые из них не пошли бы на выборы, потому как и другие партии также не вызывают особых симпатий.
Участие Стальнухина, безусловно, должно активизировать работу других политических партий в Ида-Вирумаа. В округе Ида-Вирумаа количество мандатов и так уменьшилось с семи до шести. Если один из них возьмет Стальнухин, то на всех остальных останется только пять, а цена одного мандата с точки зрения количества голосов также будет выше, чем раньше.
Если предположить, что Стальнухин снова получит место в Рийгикогу, то как он будет проводить свою политику в качестве независимого кандидата? Может ли он оказаться для некоторых политических партий необходимой стрелкой весов?
Однако еще более важный вопрос заключается в том, как в будущем изменить умонастроение избравших его в Рийгикогу, подчеркнем, граждан Эстонии. В любом случае Стальнухин уже одним своим баллотированием должен изрядно дать интересного материала для социологов и политологов.