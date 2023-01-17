Эрик Гамзеев: Баллотирование Стальнухина как лакмусовая бумажка общества

Перефразируя президента Алара Кариса, сказавшего еще летом, что Нарва - не только город одного танка, после выборов можно будет также сделать вывод, является ли Ида-Вирумаа уездом одного Стальнухина и его сторонников. Если его урожаем станут лишь пара-тройка тысяч голосов, то точно нет. Это покажет, что целевая аудитория лиц, придерживающихся таких взглядов, сокращается. Но если он покажет явно лучший результат из всех кандидатов и наберет около 10000 голосов, то возникнет масса вопросов о том, как сделать общество более сплоченным.

"Замена надгробий в нескольких местах Ида-Вирумаа на прошлой неделе стала бесплатным топливом для предвыборной мельницы Стальнухина, что поможет мобилизовать его избирателей". Эрик Гамзеев, главный редактор

Уже сейчас можно прогнозировать, что участие Стальнухина в выборах в качестве независимого кандидата повысит явку избирателей в Ида-Вирумаа, которая еще четыре года назад была самой низкой в стране - 49 процентов. Без Стальнухина в этот раз, наверное, она была бы еще ниже, потому что избиратели Центристской партии, ранее побеждавшей на выборах в Ида-Вирумаа с недосягаемым результатом, разочаровались в своей любимице, судя по опросам. Некоторые из них не пошли бы на выборы, потому как и другие партии также не вызывают особых симпатий.

Участие Стальнухина, безусловно, должно активизировать работу других политических партий в Ида-Вирумаа. В округе Ида-Вирумаа количество мандатов и так уменьшилось с семи до шести. Если один из них возьмет Стальнухин, то на всех остальных останется только пять, а цена одного мандата с точки зрения количества голосов также будет выше, чем раньше.

Если предположить, что Стальнухин снова получит место в Рийгикогу, то как он будет проводить свою политику в качестве независимого кандидата? Может ли он оказаться для некоторых политических партий необходимой стрелкой весов?