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По соседству с деревней Молдова изучат запасы гравия

Кюлли Крийс
, журналист
По соседству с деревней Молдова изучат запасы гравия
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В гравийном карьере "Kiviõli Keemiatööstus", расположенном в километре от исследуемой территории, добыча полезных ископаемых прекратилась несколько лет назад.
В гравийном карьере "Kiviõli Keemiatööstus", расположенном в километре от исследуемой территории, добыча полезных ископаемых прекратилась несколько лет назад. Фото: Kiviõli Keemiatööstus

Для строительства участка шоссе Йыхви - Нарва необходимо найти поблизости запасы песка и гравия.

Департамент окружающей среды выдал ТОО "Eesti Killustik" разрешение на геологические исследования, чтобы поискать на площади 21,38 гектара в деревне Молдова Люганузеской волости песок и гравий. Если там найдут полезные ископаемые достаточно хорошего качества, то их возьмут на учет как активный потребительский запас и "Eesti Killustik" будет ходатайствовать о разрешении на добычу.

На основании проводившихся в этом районе раньше исследований "Eesti Killustik" оценивает объем тамошних залежей полезных ископаемых в 900000 кубометров.

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