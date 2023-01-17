По соседству с деревней Молдова изучат запасы гравия

Департамент окружающей среды выдал ТОО "Eesti Killustik" разрешение на геологические исследования, чтобы поискать на площади 21,38 гектара в деревне Молдова Люганузеской волости песок и гравий. Если там найдут полезные ископаемые достаточно хорошего качества, то их возьмут на учет как активный потребительский запас и "Eesti Killustik" будет ходатайствовать о разрешении на добычу.