Лаури Ляэнеметс: мы хотим изменить неравномерное распределение богатства

- Социал-демократы обещают повысить как минимальную зарплату, так и пенсию по старости до 1200 евро. Где же у государства эта тумбочка, где можно взять деньги на это?

- Это элементарно. Если цены уже выросли, ниже они уже не станут. Если мы не произведем изменения в доходах людей, то многим угрожает зарплатная бедность. Мы должны сделать этот ход.