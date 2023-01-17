Вт, 17.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Лаури Ляэнеметс: мы хотим изменить неравномерное распределение богатства

Эрик Гамзеев
, журналист
Лаури Ляэнеметс: мы хотим изменить неравномерное распределение богатства
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
По оценке Лаури Ляэнеметса, в повышении как минимальной зарплаты, так и пенсий за три года до 1200 евро нет ничего невозможного.
По оценке Лаури Ляэнеметса, в повышении как минимальной зарплаты, так и пенсий за три года до 1200 евро нет ничего невозможного. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По оценке председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, у государства есть возможность получить деньги на повышение как минимальной зарплаты, так и пенсий путем большего налогообложения людей с более высокими доходами.

- Социал-демократы обещают повысить как минимальную зарплату, так и пенсию по старости до 1200 евро. Где же у государства эта тумбочка, где можно взять деньги на это?

- Это элементарно. Если цены уже выросли, ниже они уже не станут. Если мы не произведем изменения в доходах людей, то многим угрожает зарплатная бедность. Мы должны сделать этот ход.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх