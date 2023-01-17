По оценке председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, у государства есть возможность получить деньги на повышение как минимальной зарплаты, так и пенсий путем большего налогообложения людей с более высокими доходами.
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Лаури Ляэнеметс: мы хотим изменить неравномерное распределение богатства
Лаури Ляэнеметс: мы хотим изменить неравномерное распределение богатства
- Социал-демократы обещают повысить как минимальную зарплату, так и пенсию по старости до 1200 евро. Где же у государства эта тумбочка, где можно взять деньги на это?
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