Эдуард Одинец, который в настоящее время в Рийгикогу исполняет депутатские полномочия вместо Катри Райк, вполне вероятно, получит место в парламенте и на следующие четыре года благодаря своему высокому рейтингу в общереспубликанском списке кандидатов от Социал-демократической партии.
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Партия гарантирует Одинцу место в Рийгикогу
Партия гарантирует Одинцу место в Рийгикогу
Одинец, который также является генеральным секретарем партии, занимает пятое место в общереспубликанском списке, утвержденном общим собранием соцдемов, проходившим в субботу в Йыхвиском концертном доме. Его опережают только председатель партии Лаури Ляэнеметс, министр экономики и вице-председатель партии Рийна Сиккут, член Рийгикогу Рейли Ранд и член Рийгикогу и вице-председатель партии Хельмен Кютт.