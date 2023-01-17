Партия гарантирует Одинцу место в Рийгикогу

Эдуард Одинец благодаря своему высокому положению в партийном списке с большой вероятностью сможет снова попасть в Рийгикогу.

Эдуард Одинец, который в настоящее время в Рийгикогу исполняет депутатские полномочия вместо Катри Райк, вполне вероятно, получит место в парламенте и на следующие четыре года благодаря своему высокому рейтингу в общереспубликанском списке кандидатов от Социал-демократической партии.