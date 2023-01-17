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Партия гарантирует Одинцу место в Рийгикогу

Эрик Гамзеев
, журналист
Партия гарантирует Одинцу место в Рийгикогу
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Эдуард Одинец благодаря своему высокому положению в партийном списке с большой вероятностью сможет снова попасть в Рийгикогу.
Эдуард Одинец благодаря своему высокому положению в партийном списке с большой вероятностью сможет снова попасть в Рийгикогу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Эдуард Одинец, который в настоящее время в Рийгикогу исполняет депутатские полномочия вместо Катри Райк, вполне вероятно, получит место в парламенте и на следующие четыре года благодаря своему высокому рейтингу в общереспубликанском списке кандидатов от Социал-демократической партии.

Одинец, который также является генеральным секретарем партии, занимает пятое место в общереспубликанском списке, утвержденном общим собранием соцдемов, проходившим в субботу в Йыхвиском концертном доме. Его опережают только председатель партии Лаури Ляэнеметс, министр экономики и вице-председатель партии Рийна Сиккут, член Рийгикогу Рейли Ранд и член Рийгикогу и вице-председатель партии Хельмен Кютт.

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