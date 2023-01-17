Своим опытом делится Меxис Асток, председатель товарищества, предпринявшего реновацию многоквартирного дома в Вока, Ида-Вирумаа.
ВИДЕО ⟩ Затраты на реновацию многоквартирного дома делают его равноценным новому и позволяет снизить текущие расходы, при этом половину затрат покрывает государство
По словам Меxиса Астока, сложностей не было ни со строительством, ни с подачей заявки в KredEx, поскольку товарищество наняло технического консультанта, который руководил всем процессом. «Мы провели полную реконструкцию дома. Это означало замену всей системы отопления и окон, утепление фасада и крыши. Кроме того, была установлена принудительная вентиляция, которая необходима с точки зрения здорового микроклимата и жилищных условий», – говорит председатель.
Меxис Асток советует другим председателям квартирных товариществ смело затевать реконструкцию, потому что результаты того стоят. «После реконструкции в нашем доме сократились расходы на отопление, перестала быть проблемой влажность, и благодаря хорошей теплоизоляции мы смогли намного позже начать отопительный сезон».
- Начиная с 2015 года при поддержке пособия KredEx квартирные товарищества вложили в реконструкцию многоквартирных домов в общей сложности 305 миллионов евро, и только за последние пять лет были приведены в порядок более 700 многоквартирных домов.
- Бюджет очередного тура распределения пособий на реконструкцию, который начнется в ближайшем будущем, составляет около 80 миллионов евро.
- Помимо пособия на реновацию, квартирные товарищества могут ходатайствовать в KredEx о кредите на реновацию или о поручительстве по банковскому кредиту.
- В чем преимущества реновации? Ознакомьтесь с аргументами.
- В Ида-Вирумаа консультант KredEx Людмила Пеусса бесплатно консультируeт квартирные товарищества на эстонском и русском языках. Ждем ваших вопросов по адресу ljudmila.peussa@kredex.ee. Кроме того, товарищество может пригласить консультанта на общее собрание, чтобы участники могли напрямую задать вопросы специалисту.
Пособия на реновацию жилья будут предлагаться и впредь
В Эстонии большая часть многоквартирных домов построена в советское время. Учитывая низкие стандарты строительства того времени и недопонимание вопросов энергосбережения, теперь эти дома требуют серьезной модернизации. Плотная конкуренция между квартирными товариществами за пособие на реновацию многоквартирных домов, которая наблюдается в последние годы, не оставляет сомнений в том, что эти меры следует продолжать.
Чтобы повысить доступность финансирования, мы стали предоставлять товариществам не только пособия, но и кредит на реновацию, так же продолжаем предлагать поручительство для кредита на реновацию. Помимо этого, мы выступаем в роли поручителя при покупке жилья и проведении реновации в регионах.
Сейчас мы запустили пилотный проект заводской реконструкции многоквартирных домов, в рамках которого изоляционные элементы производятся на заводе, поэтому окружать дом строительными лесами не нужно. Это значительно сокращает время реконструкции, повышает качество строительства, упрощает делопроизводство и тем самым снижает стресс для жильцов дома. Данное решение по реновации можно использовать в рамках нового пособия на реновацию.
Объединённая организация ЕАС и КредЕкс является членом проекта Европейского союза LIFE IP BuildEST, который создан для развития знаний и опыта о реконструкции жилого фонда Эстонии к 2050 году.