ВИДЕО ⟩ Затраты на реновацию многоквартирного дома делают его равноценным новому и позволяет снизить текущие расходы, при этом половину затрат покрывает государство

Пособия на реновацию жилья будут предлагаться и впредь

Трийн Рейнсалу, руководитель отдела жилищного строительства и энергоэффективности объединенного учреждения EAS и KredEx Фото: Kredex

В Эстонии большая часть многоквартирных домов построена в советское время. Учитывая низкие стандарты строительства того времени и недопонимание вопросов энергосбережения, теперь эти дома требуют серьезной модернизации. Плотная конкуренция между квартирными товариществами за пособие на реновацию многоквартирных домов, которая наблюдается в последние годы, не оставляет сомнений в том, что эти меры следует продолжать.

Чтобы повысить доступность финансирования, мы стали предоставлять товариществам не только пособия, но и кредит на реновацию, так же продолжаем предлагать поручительство для кредита на реновацию. Помимо этого, мы выступаем в роли поручителя при покупке жилья и проведении реновации в регионах.

Сейчас мы запустили пилотный проект заводской реконструкции многоквартирных домов, в рамках которого изоляционные элементы производятся на заводе, поэтому окружать дом строительными лесами не нужно. Это значительно сокращает время реконструкции, повышает качество строительства, упрощает делопроизводство и тем самым снижает стресс для жильцов дома. Данное решение по реновации можно использовать в рамках нового пособия на реновацию.

Объединённая организация ЕАС и КредЕкс является членом проекта Европейского союза LIFE IP BuildEST, который создан для развития знаний и опыта о реконструкции жилого фонда Эстонии к 2050 году.