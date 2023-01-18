В Ида-Вирумаа фосфоритные исследования поставлены на долгую паузу

"Eesti Geoloogiateenistus" изучал залежи фосфорита и сопутствующих ресурсов с 2018 года. До этого валидировались исторические данные и проводился пространственный анализ, чтобы найти перспективные районы исследования.

Два года назад в Ляэне- и Ида-Вирумаа пробурили для изучения как фосфорита, так и граптолитового аргиллита более 30 скважин.