На основании результатов исследований, проводившихся "Geoloogiateenistus" в течение трех лет, дальнейшие исследования фосфоритов продолжатся в Ляэне-Вирумаа на Тоолсеском месторождении, а ида-вирумааский фосфорит большого интереса не представляет.
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В Ида-Вирумаа фосфоритные исследования поставлены на долгую паузу
В Ида-Вирумаа фосфоритные исследования поставлены на долгую паузу
"Eesti Geoloogiateenistus" изучал залежи фосфорита и сопутствующих ресурсов с 2018 года. До этого валидировались исторические данные и проводился пространственный анализ, чтобы найти перспективные районы исследования.