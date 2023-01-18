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В Ида-Вирумаа фосфоритные исследования поставлены на долгую паузу

Кюлли Крийс
, журналист
В Ида-Вирумаа фосфоритные исследования поставлены на долгую паузу
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Первую исследовательскую скважину ТОО "Inseneribüroo Steiger" пробурило по заказу "Eesti Geoloogiateenistus" в июле 2020 года в Сака.
Первую исследовательскую скважину ТОО "Inseneribüroo Steiger" пробурило по заказу "Eesti Geoloogiateenistus" в июле 2020 года в Сака. Фото: Eve East

На основании результатов исследований, проводившихся "Geoloogiateenistus" в течение трех лет, дальнейшие исследования фосфоритов продолжатся в Ляэне-Вирумаа на Тоолсеском месторождении, а ида-вирумааский фосфорит большого интереса не представляет.

"Eesti Geoloogiateenistus" изучал залежи фосфорита и сопутствующих ресурсов с 2018 года. До этого валидировались исторические данные и проводился пространственный анализ, чтобы найти перспективные районы исследования.

Два года назад в Ляэне- и Ида-Вирумаа пробурили для изучения как фосфорита, так и граптолитового аргиллита более 30 скважин.

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