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В прошлом году в Ида-Вирумаа экстренная помощь чаще всего требовалась в Йыхви, реже всего - в Тойла

Эрик Калда
, журналист
В прошлом году в Ида-Вирумаа экстренная помощь чаще всего требовалась в Йыхви, реже всего - в Тойла
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Самое тяжелое дорожно-транспортное происшествие имело место в уезде 15 декабря прошлого года, когда в Атсалама при столкновении автобуса и автомобиля погибли три человека. Там работы хватило как скорой помощи и полиции, так и спасателям.
Самое тяжелое дорожно-транспортное происшествие имело место в уезде 15 декабря прошлого года, когда в Атсалама при столкновении автобуса и автомобиля погибли три человека. Там работы хватило как скорой помощи и полиции, так и спасателям. Фото: Politsei

Более половины ситуаций, когда люди Ида-Вирумаа звонят по номеру экстренной помощи 112, не предполагают экстренной помощи. Тем не менее идавирусцы, особенно жители Йыхви, нуждаются в экстренной помощи чаще среднего по Эстонии. Больше всего по номеру 112 звонят летом.

- Более половины звонков в центр тревоги не означают необходимость в экстренной помощи. Например, звонят нечаянно (дети; устройства автоматического набора номера) или когда не удается подключить SIM-карту и поэтому люди не могут связаться с близкими, и единственное место, куда могут дозвониться, - это 112. Звонят и для того, чтобы выразить недовольство персоналом попечительского дома или действиями больницы, - отметила руководитель Идаского центра тревоги Мари-Лийз Сепп.

Номер экстренной помощи - как инфотелефон

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