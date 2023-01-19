В прошлом году в Ида-Вирумаа экстренная помощь чаще всего требовалась в Йыхви, реже всего - в Тойла

- Более половины звонков в центр тревоги не означают необходимость в экстренной помощи. Например, звонят нечаянно (дети; устройства автоматического набора номера) или когда не удается подключить SIM-карту и поэтому люди не могут связаться с близкими, и единственное место, куда могут дозвониться, - это 112. Звонят и для того, чтобы выразить недовольство персоналом попечительского дома или действиями больницы, - отметила руководитель Идаского центра тревоги Мари-Лийз Сепп.