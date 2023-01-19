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Бывший волостной дом ждет арендатора

Кюлли Крийс
, журналист
Бывший волостной дом ждет арендатора
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Иллукаский волостной дом.
Иллукаский волостной дом. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Бывший иллукаский волостной дом, использовавшийся после объединения волостей как дом обслуживания, осенью прошлого года опустел.

Теперь Алутагузеская волость ищет для него арендатора, который развивал бы в регионе предпринимательскую и посетительскую среду. Здание сдадут в аренду поначалу на десять лет.

Волостное управление не предписывает, какого рода продукт или услугу следует предлагать в здании, но предполагает, что оно останется открытым для общественности и по крайней мере в объеме 50% там будут оказывать предназначенные для посетителей услуги.

Предложения надо представить до конца февраля.

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