Бывший иллукаский волостной дом, использовавшийся после объединения волостей как дом обслуживания, осенью прошлого года опустел.
Бывший волостной дом ждет арендатора
Бывший волостной дом ждет арендатора
Теперь Алутагузеская волость ищет для него арендатора, который развивал бы в регионе предпринимательскую и посетительскую среду. Здание сдадут в аренду поначалу на десять лет.
Волостное управление не предписывает, какого рода продукт или услугу следует предлагать в здании, но предполагает, что оно останется открытым для общественности и по крайней мере в объеме 50% там будут оказывать предназначенные для посетителей услуги.
Предложения надо представить до конца февраля.
Ключевые слова