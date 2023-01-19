Бывший волостной дом ждет арендатора

Теперь Алутагузеская волость ищет для него арендатора, который развивал бы в регионе предпринимательскую и посетительскую среду. Здание сдадут в аренду поначалу на десять лет.

Волостное управление не предписывает, какого рода продукт или услугу следует предлагать в здании, но предполагает, что оно останется открытым для общественности и по крайней мере в объеме 50% там будут оказывать предназначенные для посетителей услуги.