Контрасты столетий в первом концерте наступившего года

- Прозвучат редко исполняемая 15-я симфония и излюбленный исполнителями Первый виолончельный концерт, ставший одним из ранних подношений Гайдна светлейшему патрону, - рассказывает Анатолий Щура. - Элегия и Полька для струнного квартета и Адажио для виолончели с оркестром созданы Шостаковичем на основе музыки балетов и оперы "Катерина Измайлова" - сочинений, беспощадно разгромленных партийной прессой и обозначивших для композитора рубеж между жизнью, полной надежд и движения вперед, и жизнью на грани конформизма и художественной правды.

В программе "Контрасты" с Нарвским симфоническим оркестром выступит известная эстонская виолончелистка, лауреат республиканских и международных конкурсов Сильвия Ильвес. По словам Щуры, она поражает слушателей обширным репертуаром - от Баха до хитов "ABBA" и рок-музыки, выступая как с классической, так и с электровиолончелью. В классическом амплуа Сильвия выступала в сопровождении Эстонского национального симфонического оркестра, Симфонического оркестра Северных стран и Эстонской симфониетты, ее сольные концерты проходили в США и Канаде.