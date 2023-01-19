Музей архитектуры приглашает поговорить о памятниках

Эстонский музей архитектуры совместно с Нарвской художественной резиденцией "NART" и Эстонской академией художеств проведут нарвскую серию дискуссий "(H)ARUTUS", чтобы подробнее поговорить о памятниках, культуре памяти и будущем наследия в Нарве.

В течение последних шести месяцев эстонская общественность горячо спорила на тему памятников и наследия советских времен - какой памятник подходит, а какой нет? Город Нарва был первым, где памятники и символы были удалены из публичного пространства.

На январском дискуссионном вечере вместе с местной общиной обсудят значение наследия: что лежит в основе этого явления - местоположение, господство или национальность? Каким образом и кого следовало бы привлечь к общественной дискуссии, разгоревшейся вокруг памятников и декора?

Влияние новых памятников

В этом тысячелетии в Нарве также были воздвигнуты новые памятники, самым известным из которых является памятник Паулю Кересу, а также (вновь) открытый в 2000 году "Шведский лев" и "Подушка", установленная как произведение т.н. процентного искусства перед учебно-жилым зданием Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета.

Музей архитектуры приглашает вместе подумать о влиянии новых памятников и проанализировать, какие памятники должны появляться в современном городском пространстве. В теме наследия Нарвы также важны исторический старый город Нарвы и перспективы его восстановления.

В дискуссионном вечере в качестве экспертов примут участие ректор Эстонской академии художеств, историк архитектуры Март Калм; архитектор и координатор ида-вируского справедливого перехода Иван Сергеев и нарвитянка Ярославна Назарова, студентка факультета охраны памятников старины Эстонской академии художеств. Модератором беседы выступит директор Эстонского музея архитектуры, историк архитектуры Трийн Ояри.

Приглашают всех заинтересованных

"(H)ARUTUS" начнется в 16.00 в Нарвской художественной резиденции по адресу: ул. Йоала, 18. Дискуссия будет проходить на эстонском языке с синхронным переводом на русский язык. Каждый может задавать вопросы и участвовать в обсуждении на своем родном языке.