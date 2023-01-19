Прошлый год стал для Ида-Вирумаа позитивным в смысле пожаров и несчастий на воде: смертей в огне стало меньше более чем наполовину, а утонувших не было вообще.
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Смертей в огне в Ида-Вирумаа стало вдвое меньше, число утонувших упало до нуля
Смертей в огне в Ида-Вирумаа стало вдвое меньше, число утонувших упало до нуля
В прошлом году в Ида-Вирумаа в пожарах погибли четыре человека (двое мужчин и две женщины), а в воде жизни не лишился никто. В целом по Эстонии в результате пожаров погибли 48 человек, утонули тридцать.