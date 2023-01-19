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Силламяэ готовится передать эстонскую основную школу и гимназию государству

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Силламяэ готовится передать эстонскую основную школу и гимназию государству
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Мэр Силламяэ Тынис Калберг считает, что запланированные изменения создадут больше возможностей для учащихся как гимназии, так и центра профессионального образования.
Мэр Силламяэ Тынис Калберг считает, что запланированные изменения создадут больше возможностей для учащихся как гимназии, так и центра профессионального образования. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Переговоры между городом Силламяэ и Министерством образования и науки об огосударствлении эстонской основной школы и гимназии вышли на финишную прямую.

В октябре прошлого года министр образования и науки Тынис Лукас предложил мэру Силламяэ Тынису Калбергу начать переговоры о передаче эстонской основной школы и гимназии государству. "С целью обеспечить современную учебную среду для всех учеников Силламяэской основной школы", - пояснил министр.

Тынис Калберг положительно отреагировал на письмо. "Мы считаем, что это предложение будет способствовать подготовке и реализации следующего этапа упорядочения школьной сети Силламяэ, а также созданию лучших возможностей для гимназистов, учащихся основной школы и учителей".

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