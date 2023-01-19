Силламяэ готовится передать эстонскую основную школу и гимназию государству

В октябре прошлого года министр образования и науки Тынис Лукас предложил мэру Силламяэ Тынису Калбергу начать переговоры о передаче эстонской основной школы и гимназии государству. "С целью обеспечить современную учебную среду для всех учеников Силламяэской основной школы", - пояснил министр.

Тынис Калберг положительно отреагировал на письмо. "Мы считаем, что это предложение будет способствовать подготовке и реализации следующего этапа упорядочения школьной сети Силламяэ, а также созданию лучших возможностей для гимназистов, учащихся основной школы и учителей".