Переговоры между городом Силламяэ и Министерством образования и науки об огосударствлении эстонской основной школы и гимназии вышли на финишную прямую.
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Силламяэ готовится передать эстонскую основную школу и гимназию государству
Силламяэ готовится передать эстонскую основную школу и гимназию государству
В октябре прошлого года министр образования и науки Тынис Лукас предложил мэру Силламяэ Тынису Калбергу начать переговоры о передаче эстонской основной школы и гимназии государству. "С целью обеспечить современную учебную среду для всех учеников Силламяэской основной школы", - пояснил министр.