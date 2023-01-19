В субботу в Кохтла-Ярве сойдутся лучшие борцы стран Балтии

По словам Ильмара Талусте, который с самого начала был главным организатором турнира, нынешний турнир будет подобен балтийскому матчу, где силами и мастерством померятся с лучшими представителями Эстонии также борцы из Латвии и Литвы. В общей сложности ожидается, что в течение длинного соревновательного дня почти сто борцов проведут сотни поединков на двух коврах.

Турнир памяти Аво Талпаса, ставшего чемпионом СССР 1978 года, - одно из спортивных соревнований с давней традицией в Ида-Вирумаа, которое было отменено лишь однажды - в 2021 году из-за коронавируса. По словам Талусте, предшественником мемориала Талпаса был проводившийся до этого восемь раз шахтерский турнир. "Если сложить два соревнования вместе, в этом году будет юбилейный, 50-й турнир", - сказал он.

Талусте отметил, что турнир Талпаса также стал слетом эстонских ветеранов борьбы. "По этому поводу борцы-ветераны съехались из разных уголков Эстонии", - сказал он, отметив, что среди гостей, например, Роман Шеремета, который в начале 80-х был председателем исполкома Кохтла-Ярве и в свое время помог этому борцовскому турниру встать на ноги.

Талусте добавил, что в Доме спорта также будет организована фотовыставка, а в шахматном зале впервые состоится выставка вымпелов спортивной тематики. "В свое время чуть ли не для каждого спортивного соревнования делали уникальный вымпел. Их накопилось сотни, теперь выставляем их на обозрение", - сказал он.