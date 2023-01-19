Мартен Райдма: Строительство новых линий поможет нам отсоединиться от российской электросети

"В Эстонии от линий и связанных с охранной зоной ограничений избавятся сотни гектаров простаивающей земли - в общем столько, что если бы это была одна сплошная территория, то на ней можно было бы построить 1400 футбольных полей". МАРТЕН РАЙДМА, проектный руководитель "Elering"

В то же время в Харьюмаа в Кийза и в Ида-Вирумаа на Пюссиской и Вируской подстанциях ведется строительство синхронных компенсаторов, добавляющих инертности системе, проводятся и некоторые другие работы. По графику все необходимые для подключения к европейской частотной зоне работы должны быть завершены к концу 2025 года.

Составленный в мирное время временной график оказался под давлением: всемирная геополитическая обстановка привела к подорожанию материалов и к трудностям при поставках, да и в строительстве произошел значительный рост цен. Но пока Эстонии удавалось выполнять планы. Скажем спасибо всем, кто прилагает усилия для осуществления этого гигантского проекта, - инженерам, проектировщикам, строителям и другим, кто справляется в намного более напряженных условиях, чем планировалось изначально.

Выполняя работы, мы стараемся по возможности меньше беспокоить проживающих и работающих вблизи линий людей. Работы не приводят к отключениям электричества, ведь питание всех связанных с работой подстанций продублировано.

Мы понимаем, что для землевладельцев реконструкция не всегда удобна, особенно осенью, когда почва раскисает. Понятно, что настолько масштабные строительные работы невозможно выполнять незаметно. Мы обещаем производить работы быстро и аккуратно, а землевладельцев заранее информировать о начале работ у них. Беспорядок, возникающий в ходе работ, будет ликвидирован, а строительные отходы будут вывозиться при первой же возможности.

Мы очень благодарны местным самоуправлениям и землевладельцам, понимающим, что реконструкция в быстром темпе линий высокого напряжения служит интересам энергобезопасности всей Эстонии. Сотрудничество складывалось прекрасно.