Эстония вместе с соседними государствами Латвией и Литвой поставили цель не позднее чем к концу 2025 года отсоединить свои электросистемы от российских. Это значит, что и проходящие по Ида-Вирумаа линии высокого напряжения надо реконструировать для повышения надежности их работы. О масштабе работ красноречиво свидетельствует такое сравнение, что новые мачты двух линий высокого напряжения в сумме весят столько же, сколько две Эйфелевы башни!
Мартен Райдма: Строительство новых линий поможет нам отсоединиться от российской электросети
Речь идет о совместном проекте трех стран Балтии, который принесет с собой три больших изменения.
Во-первых, и это главное, - выход из российской системы гарантирует нам наличие электроэнергии и чувство безопасности в любой момент, независимо от действий, воли или планов большого восточного соседа. Ведь хотя мы не импортируем больше электроэнергию из России, мы все же находимся в зависимости от недружественного соседа, который необходим нам, чтобы поддерживать частоту, нужную для функционирования нашей маленькой электросистемы.
Не надо быть экспертом по безопасности или энергетике, чтобы понять: это не хорошее для нас решение. Если Россия и решит пораньше отключить страны Балтии от своей частотной зоны, то мы справимся, однако каждый реконструированный километр линии увеличивает надежность.
Во-вторых, в рамках проекта заменят все ведущие с востока на запад старые и уставшие линии на современные, что увеличит надежность работы электросистемы еще на очень долгое время.
В-третьих, в Эстонии от линий и связанных с охранной зоной ограничений избавятся сотни гектаров простаивающей земли - в общем столько, что если бы это была одна сплошная территория, то на ней можно было бы построить 1400 футбольных полей.
Работы по реконструкции проводятся в Ида-Вирумаа, Валгамаа, Тартумаа и Йыгевамаа, более половины работ уже выполнены. Работы по реконструкции 132-километровой линии Балтия-Тарту выполнены на 72%, по реконструкции 84-километровой линии Тарту-Валмиера - на 60%. Окончательно эти линии будут готовы летом следующего года. Затем начнется реконструкция самой длинной, 244-километровой линии Виру-Циргулийна.
"В Эстонии от линий и связанных с охранной зоной ограничений избавятся сотни гектаров простаивающей земли - в общем столько, что если бы это была одна сплошная территория, то на ней можно было бы построить 1400 футбольных полей".
МАРТЕН РАЙДМА, проектный руководитель "Elering"
В то же время в Харьюмаа в Кийза и в Ида-Вирумаа на Пюссиской и Вируской подстанциях ведется строительство синхронных компенсаторов, добавляющих инертности системе, проводятся и некоторые другие работы. По графику все необходимые для подключения к европейской частотной зоне работы должны быть завершены к концу 2025 года.
Составленный в мирное время временной график оказался под давлением: всемирная геополитическая обстановка привела к подорожанию материалов и к трудностям при поставках, да и в строительстве произошел значительный рост цен. Но пока Эстонии удавалось выполнять планы. Скажем спасибо всем, кто прилагает усилия для осуществления этого гигантского проекта, - инженерам, проектировщикам, строителям и другим, кто справляется в намного более напряженных условиях, чем планировалось изначально.
Выполняя работы, мы стараемся по возможности меньше беспокоить проживающих и работающих вблизи линий людей. Работы не приводят к отключениям электричества, ведь питание всех связанных с работой подстанций продублировано.
Мы понимаем, что для землевладельцев реконструкция не всегда удобна, особенно осенью, когда почва раскисает. Понятно, что настолько масштабные строительные работы невозможно выполнять незаметно. Мы обещаем производить работы быстро и аккуратно, а землевладельцев заранее информировать о начале работ у них. Беспорядок, возникающий в ходе работ, будет ликвидирован, а строительные отходы будут вывозиться при первой же возможности.
Мы очень благодарны местным самоуправлениям и землевладельцам, понимающим, что реконструкция в быстром темпе линий высокого напряжения служит интересам энергобезопасности всей Эстонии. Сотрудничество складывалось прекрасно.
Синхронизация с материковой Европой обойдется странам Балтии и Польше в общем примерно в 1,6 миллиарда евро, из которых доля Эстонии составит более 300 миллионов евро. Проект на 75% финансирует Евросоюз, остальные 25% необходимых инвестиций покроют в Эстонии из фонда дохода от перегрузки.