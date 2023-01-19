"Ragn-Sells": водители не могут рисковать

Йыхвиские квартирные товарищества в этом году громко говорили о том, что мусорные контейнеры не опустошались вовремя. Некоторые из отправленных в волостное управление писем мусоровозчика о непроходимости дорог также заставили усомниться в этом утверждении волостного советника по вопросам окружающей среды Светлану Юргенс.

- Мне трудно спорить с "Ragn-Sells", по фото не всегда можно точно сказать, какая ситуация была на самом деле, - говорит Юргенс. И добавляет, что, когда она пообщалась с мусорной фирмой после обращений жителей, счет за холостой ход товариществам выставлен не был.