Чт, 19.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

"Ragn-Sells": водители не могут рисковать

Кюлли Крийс
, журналист
"Ragn-Sells": водители не могут рисковать
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Если мусорная фирм сама откладывает опорожнение контейнера, она также должна вывезти скопившийся около него мусор.
Если мусорная фирм сама откладывает опорожнение контейнера, она также должна вывезти скопившийся около него мусор. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Компания "Ragn-Sells", занимающаяся вывозом мусора в Йыхви, доверяет оценкам своих водителей, имеется ли доступ к контейнеру или нет.

Йыхвиские квартирные товарищества в этом году громко говорили о том, что мусорные контейнеры не опустошались вовремя. Некоторые из отправленных в волостное управление писем мусоровозчика о непроходимости дорог также заставили усомниться в этом утверждении волостного советника по вопросам окружающей среды Светлану Юргенс.

- Мне трудно спорить с "Ragn-Sells", по фото не всегда можно точно сказать, какая ситуация была на самом деле, - говорит Юргенс. И добавляет, что, когда она пообщалась с мусорной фирмой после обращений жителей, счет за холостой ход товариществам выставлен не был.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх