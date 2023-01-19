Компания "Ragn-Sells", занимающаяся вывозом мусора в Йыхви, доверяет оценкам своих водителей, имеется ли доступ к контейнеру или нет.
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"Ragn-Sells": водители не могут рисковать
"Ragn-Sells": водители не могут рисковать
Йыхвиские квартирные товарищества в этом году громко говорили о том, что мусорные контейнеры не опустошались вовремя. Некоторые из отправленных в волостное управление писем мусоровозчика о непроходимости дорог также заставили усомниться в этом утверждении волостного советника по вопросам окружающей среды Светлану Юргенс.
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