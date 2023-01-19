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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как сильно досаждают хулиганы в йыхвиском бассейне?

Северное побережье
Как сильно досаждают хулиганы в йыхвиском бассейне?
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Айнар Сепник.
Айнар Сепник. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Комиссия Йыхвиского волостного собрания по спорту подняла тему хулиганства в бассейне, расположенном в русской основной школе, а также расследования факта порчи дверей в помещениях под трибунами на стадионе летом прошлого года. Руководитель управляющего стадионом и другими волостными спортивными объектами учреждения "Jõhvi Sport" Айнар Сепник сказал, что разрушением занималась группа подростков, что запечатлено камерами видеонаблюдения. "Было удручающе смотреть эти видеозаписи. Я верю, что полиция сможет установить личности этих подростков", - сказал он в августе.

Исполнительный руководитель волостного учреждения "Jõhvi Sport" АЙНАР СЕПНИК:

- В бассейне рулоны туалетной бумаги бросали в бассейн и унитазы. В школах, конечно, бывает, проказничают, но такое хулиганство создает проблемы и виновных надо выяснить. Мы общались с директором школы.

Расследование полицией случая вандализма летом на стадионе, к сожалению, не принесло еще результатов. Скоро пойду ознакомлюсь с материалами дела.

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