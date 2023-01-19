ОДИН ВОПРОС ⟩ Как сильно досаждают хулиганы в йыхвиском бассейне?

Комиссия Йыхвиского волостного собрания по спорту подняла тему хулиганства в бассейне, расположенном в русской основной школе, а также расследования факта порчи дверей в помещениях под трибунами на стадионе летом прошлого года. Руководитель управляющего стадионом и другими волостными спортивными объектами учреждения "Jõhvi Sport" Айнар Сепник сказал, что разрушением занималась группа подростков, что запечатлено камерами видеонаблюдения. "Было удручающе смотреть эти видеозаписи. Я верю, что полиция сможет установить личности этих подростков", - сказал он в августе.