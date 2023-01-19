Терье Трасберг: Иммигранты увеличили население Эстонии

По первоначальным данным Департамента статистики, 1 января 2023 года численность населения Эстонии составила 1357739 человек, что на 2% (25943 человек) больше, чем год назад.

В прошлом году в Эстонии родилось 11588 человек, умерло 17245. По данным зарегистрированной миграции, в Эстонию прибыло 42022 человека, 75% из них - граждане Украины, а покинуло страну 10422 человека.

После резкого увеличения количества смертей в 2021 году (18587) показатели 2022 года были несколько ниже (17245), но все же почти на 1500 случаев смертей опережают еще показатели допандемийных лет.

В 2022 году было зарегистрировано 11588 рождений, что является самым низким показателем начиная с 1919 года, когда стали публиковать статистику рождений в нынешнем виде. Количество рождений демонстрирует тенденцию снижения, начиная с момента восстановления независимости, несколько увеличившись только в начале 2000-х годов.

Рожающие сейчас сами родились в 1990-е годы, когда рождаемость была низкой. То есть за нынешней низкой рождаемостью стоит наряду с прочими причинами и то, что теперешнее молодое поколение более малочисленное, чем предыдущее.

На рождаемость влияет также социально-политическая обстановка в стране. В 2021 году в Эстонии случился пиковый период коронакризиса, да и в начале 2022 года заражаемость оставалась самой высокой. Связь между коронакризисом и низкой рождаемостью подтвердили также исследования в других странах. Например, в соседней Латвии в 2020 и 2021 годах была отмечена самая низкая (начиная с 1920 года) рождаемость.