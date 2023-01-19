Прошедший год в Эстонии, судя по статистике народонаселения, характеризуют рекордно низкая рождаемость и прибытие украинских военных беженцев.
Терье Трасберг: Иммигранты увеличили население Эстонии
По первоначальным данным Департамента статистики, 1 января 2023 года численность населения Эстонии составила 1357739 человек, что на 2% (25943 человек) больше, чем год назад.
В прошлом году в Эстонии родилось 11588 человек, умерло 17245. По данным зарегистрированной миграции, в Эстонию прибыло 42022 человека, 75% из них - граждане Украины, а покинуло страну 10422 человека.
После резкого увеличения количества смертей в 2021 году (18587) показатели 2022 года были несколько ниже (17245), но все же почти на 1500 случаев смертей опережают еще показатели допандемийных лет.
В 2022 году было зарегистрировано 11588 рождений, что является самым низким показателем начиная с 1919 года, когда стали публиковать статистику рождений в нынешнем виде. Количество рождений демонстрирует тенденцию снижения, начиная с момента восстановления независимости, несколько увеличившись только в начале 2000-х годов.
Рожающие сейчас сами родились в 1990-е годы, когда рождаемость была низкой. То есть за нынешней низкой рождаемостью стоит наряду с прочими причинами и то, что теперешнее молодое поколение более малочисленное, чем предыдущее.
На рождаемость влияет также социально-политическая обстановка в стране. В 2021 году в Эстонии случился пиковый период коронакризиса, да и в начале 2022 года заражаемость оставалась самой высокой. Связь между коронакризисом и низкой рождаемостью подтвердили также исследования в других странах. Например, в соседней Латвии в 2020 и 2021 годах была отмечена самая низкая (начиная с 1920 года) рождаемость.
Что касается гражданства, то в Эстонию на жительство больше всего приехало граждан Украины (31 594), из которых 64% - женщины. Украинцы образуют самую большую группу иммигрантов, уже начиная с 2018 года, но прежде объемы иммиграции украинцев были намного меньше. Вернулись в страну 3362 гражданина Эстонии, однако эстонцы часто не регистрируют миграцию и поэтому их доля среди зарегистрировавшихся мигрантов мала. Российских граждан прибыло в прошлом году в Эстонию 1446.