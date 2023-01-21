БЕЗЫСХОДНОСТЬ ⟩ Квартирные товарищества страдают из-за собственников-нерезидентов

- Квартирособственники-нерезиденты создают головную боль многим квартирным товариществам, хотя и не всегда по своей вине, - подчеркивает она. - В нашем доме три собственника из Латвии, периодически приезжают, по одному из Кипра и из Украины. Две квартиры принадлежат россиянам: одну купили более молодые люди и пока находят возможность ее оплачивать, а вот другие собственники - пенсионеры, сильно переживают за будущее. Еще до санкций они сделали предоплату и пока нет долга, но что будет, когда эти деньги закончатся? Переживают, звонят, спрашивают, как можно приехать, но мне нечего ответить...