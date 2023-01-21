Россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии, из-за санкций уже долгое время не могут въехать в нашу страну, поэтому не имеют возможности ухаживать за своей недвижимостью, что создает проблемы соседям и руководителям квартирных товариществ. Их квартиры могут продать в принудительном порядке, но ищут и другие решения.
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БЕЗЫСХОДНОСТЬ ⟩ Квартирные товарищества страдают из-за собственников-нерезидентов
Квартирные товарищества страдают из-за собственников-нерезидентов
Член Кохтла-Ярвеской ассоциации квартирных товариществ, председатель КТ "Синивооре, 13" Елена Мутонен сказала, что проблема становится актуальнее с каждым месяцем.