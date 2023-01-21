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БЕЗЫСХОДНОСТЬ ⟩ Квартирные товарищества страдают из-за собственников-нерезидентов

Ирина Кивисельг
, журналист
Квартирные товарищества страдают из-за собственников-нерезидентов
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Председатель квартирного товарищества "Синивооре, 13" Елена Мутонен говорит, что с квартирами россиян в их доме проблем пока нет, но есть с другими собственниками-нерезидентами.
Председатель квартирного товарищества "Синивооре, 13" Елена Мутонен говорит, что с квартирами россиян в их доме проблем пока нет, но есть с другими собственниками-нерезидентами. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии, из-за санкций уже долгое время не могут въехать в нашу страну, поэтому не имеют возможности ухаживать за своей недвижимостью, что создает проблемы соседям и руководителям квартирных товариществ. Их квартиры могут продать в принудительном порядке, но ищут и другие решения.

Член Кохтла-Ярвеской ассоциации квартирных товариществ, председатель КТ "Синивооре, 13" Елена Мутонен сказала, что проблема становится актуальнее с каждым месяцем.

- Квартирособственники-нерезиденты создают головную боль многим квартирным товариществам, хотя и не всегда по своей вине, - подчеркивает она. - В нашем доме три собственника из Латвии, периодически приезжают, по одному из Кипра и из Украины. Две квартиры принадлежат россиянам: одну купили более молодые люди и пока находят возможность ее оплачивать, а вот другие собственники - пенсионеры, сильно переживают за будущее. Еще до санкций они сделали предоплату и пока нет долга, но что будет, когда эти деньги закончатся? Переживают, звонят, спрашивают, как можно приехать, но мне нечего ответить...

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