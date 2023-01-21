ОПРОС ⟩ Каких обещаний от партий ожидаете перед выборами в Рийгикогу?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Антс ОТС, пенсионер: - Для меня, как пенсионера, приятно звучат сладкие обещания, что пенсия повысится до тысячи евро. Но вряд ли к этому можно относиться серьезно. Так что, можно сказать, ничего не жду. Но есть партия, которую я всегда поддерживаю.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валерий НЕМЧЕНКО, пенсионер: - Больше всего жду, что политики начнут исполнять свои обещания, хотя бы то, что раньше обещали. Ну а если о будущем говорить, то сейчас довольно трудно в Эстонии жить, на первую позицию выходят социальные проблемы. Хочется, чтобы выполняли то, что пообещают, а не ссылались, что, мол, мы хотели, но не смогли, потому что кто-то другой не поддержал...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Любовь МЮЙРСЕПП, медработник: - Скажу от имени всех матерей: крайне необходимо продлить выплату пособий матерям до двухлетнего возраста детей. Сама вырастила троих и знаю, как трудно, если нет возможности пойти на работу, потому что маленький ребенок часто болеет и не может ходить в детсад. 15 лет назад я через эти тернии прошла, но до сих пор ничего не изменилось. Нужен новый закон - чтобы до двух лет платили, пока ребенок окрепнет. Наши дети - это будущее Эстонии.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Дмитрий ПРОШУТА, руководитель производства: - Никаких не жду. Жизнь показывает, что все идет по сценарию. Проблемы всем известны. Меня больше затрагивают экономические вопросы, например, катастрофический рост цен на бензин и энергоносители. Какая бы партия ни стала руководящей, в этой области ничего не меняется. Слушать всякие объяснения абсолютно не интересно, поэтому, по сути, ждать от выборов нечего.