ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кохтла-ярвеский памятник

Кохтла-ярвеский памятник в здешнем регионе был сравним по своей значимости с нарвским танком-памятником, который первым был увезен правительством в августе прошлого года. Разница лишь в том, что в отличие от нарвского памятника в Кохтла-Ярве речь шла также о могиле павших.

Наверное, у властей возникал вопрос, насколько сильную бурю недовольства может вызвать замена могильного знака в Кохтла-Ярве.

Чего-то такого, как было в Нарве, все же не последовало, да и первоначальная волна недовольства в социальных сетях утихла. Зато вопросы стали задавать некоторые депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания в связи с законностью вывоза памятника.