Хотя установленный в советское время красный памятник увезли из старого города Кохтла-Ярве еще на прошлой неделе, отголоски этого события раздавались и на нынешней неделе.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кохтла-ярвеский памятник
Кохтла-ярвеский памятник в здешнем регионе был сравним по своей значимости с нарвским танком-памятником, который первым был увезен правительством в августе прошлого года. Разница лишь в том, что в отличие от нарвского памятника в Кохтла-Ярве речь шла также о могиле павших.
Наверное, у властей возникал вопрос, насколько сильную бурю недовольства может вызвать замена могильного знака в Кохтла-Ярве.
Чего-то такого, как было в Нарве, все же не последовало, да и первоначальная волна недовольства в социальных сетях утихла. Зато вопросы стали задавать некоторые депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания в связи с законностью вывоза памятника.
Может быть, это, скорее, попытка обратить внимание части своих депутатов на то, что не все депутаты горсобрания просто так проглотили факт переноса памятника. Точка зрения правительства была ясна еще с прошлой весны: красные монументы таят в себе угрозу безопасности и будут перенесены. Связанные с безопасностью вопросы входят, однако, в компетенцию правительства. Может ли, например, суд прийти к другой точке зрения? Для этого надо обращаться в суд.