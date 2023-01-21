Валло Реймаа: Смысл эстонского государства кроется в эстонском языке и культуре

Я сталкивался на уроках с ситуацией, когда ученик не мог ответить мне на эстонском языке, так как не знал какое-то простое слово, однако мог сделать это на английском языке. Структура языка тоже меняется, в том числе уже и у взрослых. Язык упрощается, словарный запас сокращается, синонимы исчезают, качественное чередование теряется, и многое другое.

Такой упрощенный язык, насыщенный иностранными словами, обычно характерен для иммигрантов, еще недостаточно выучивших местный язык. Таким эстонский язык становится в устах самих эстонцев.

"Я сталкивался на уроках с ситуацией, когда ученик не мог ответить мне на эстонском языке, так как не знал какое-то простое слово, однако мог сделать это на английском языке". ВАЛЛО РЕЙМАА, директор Тартуской Таммеской школы и председатель Йыхвиского волостного собрания

Учителя литературы исключили из программы многие книги по той простой причине, что эстонские дети их больше не понимают. Нынешние детские книги используют значительно меньший словарный запас. Это реальная картина сегодняшнего мира детского языка. Большую часть информации дети получают из телефона, планшета и компьютера на английском языке.

Сейчас самое время спросить, неизбежно ли это изменение, следует ли с ним смириться или же можно еще что-то сделать? К сожалению, это "что-то" стоит довольно дорого (например, если с помощью переводческих программ заставить разговаривать с детьми на эстонском языке окружающие нас "умные вещи") и прежде всего предполагает сознательность.

В сельских регионах вышеописанный процесс происходит медленнее, однако нельзя позволить этому обмануть себя. Ведь процессы и происходят в разных частях общества с разной скоростью.

Сейчас партии выстраиваются на стартовой линии в преддверии предвыборных дебатов. Эстония как маленькое государство находится в положении, когда смысл всего его существования кроется в обеспечении сохранности эстонских языка и культуры. Эстонии как государству надо смело взглянуть в лицо данному факту, чтобы гарантировать себе будущее. Разумеется, надо также суметь противостоять враждебным соседям. Сообща, вместе с друзьями.