Почетным гражданином Кохтла-Ярве может стать 88-летний Хейно Тюрксон

Председатель комиссии по образованию и культуре Светлана Владимирова сказала, что конкурс объявляли каждый год, но до выбора не доходило, не было кандидатов. Перерывы были и раньше, но последний - самый длинный.

- В прошлом году мы объявили о конкурсе уже в сентябре и постарались разместить информацию в максимально возможных источниках, - сказала она. - В результате получили в декабре пять ходатайств, были представлены деятели из области культуры, образования, образования по интересам и спорта. Рассмотрев все документы, комиссия выбрала Хейно Тюрксона, бывшего ректора Вирумааской высшей школы. Его я и представлю на утверждение на следующем заседании горсобрания.