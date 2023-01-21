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Почетным гражданином Кохтла-Ярве может стать 88-летний Хейно Тюрксон

Ирина Кивисельг
, журналист
Почетным гражданином Кохтла-Ярве может стать 88-летний Хейно Тюрксон
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Хейно Тюрксон внес большой вклад в образование идавирусцев.
Хейно Тюрксон внес большой вклад в образование идавирусцев. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

После четырехлетнего перерыва список почетных граждан Кохтла-Ярве, состоящий из 15 имен, может вновь пополниться - имя претендента, выбранного в ходе конкурса, комиссия представит на утверждение городскому собранию 26 января.

Председатель комиссии по образованию и культуре Светлана Владимирова сказала, что конкурс объявляли каждый год, но до выбора не доходило, не было кандидатов. Перерывы были и раньше, но последний - самый длинный.

- В прошлом году мы объявили о конкурсе уже в сентябре и постарались разместить информацию в максимально возможных источниках, - сказала она. - В результате получили в декабре пять ходатайств, были представлены деятели из области культуры, образования, образования по интересам и спорта. Рассмотрев все документы, комиссия выбрала Хейно Тюрксона, бывшего ректора Вирумааской высшей школы. Его я и представлю на утверждение на следующем заседании горсобрания.

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