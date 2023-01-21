После четырехлетнего перерыва список почетных граждан Кохтла-Ярве, состоящий из 15 имен, может вновь пополниться - имя претендента, выбранного в ходе конкурса, комиссия представит на утверждение городскому собранию 26 января.
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Почетным гражданином Кохтла-Ярве может стать 88-летний Хейно Тюрксон
Почетным гражданином Кохтла-Ярве может стать 88-летний Хейно Тюрксон
Председатель комиссии по образованию и культуре Светлана Владимирова сказала, что конкурс объявляли каждый год, но до выбора не доходило, не было кандидатов. Перерывы были и раньше, но последний - самый длинный.