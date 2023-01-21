На прошлой неделе военный музей увез из старого города Кохтла-Ярве красный памятник. Это вызвало в горсобрании вопросы и сомнения, согласуется ли с законом вывоз памятника таким образом.
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Кохтла-Ярве начнет изучать законность переноса памятника
Кохтла-Ярве начнет изучать законность переноса памятника
В комиссии горсобрания по хозяйству этот вопрос поставил член комиссии Владимир Чужас, по мнению которого при переносе памятника был нарушен закон, так как, насколько ему известно, предварительно следовало проинформировать об этом горуправление.