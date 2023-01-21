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"Штаб" Осипенко на Чудском ищет нового владельца

База отдыха "Suvi" продается за 1,4 миллиона евро
Эрик Гамзеев
, журналист
"Штаб" Осипенко на Чудском ищет нового владельца
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База отдыха "Suvi", расположенная на 15 гектарах в Карьямаа на Чудском озере, продается за 1,4 миллиона евро.
База отдыха "Suvi", расположенная на 15 гектарах в Карьямаа на Чудском озере, продается за 1,4 миллиона евро. Фото: Uus Maa Kinnisvarabüroo

Многие ида-вирумааские политики признались, что основное место, где они уже много лет строили планы с местным бизнесменом и муниципальным политиком Николаем Осипенко, - это база отдыха "Suvi" в Карьямаа на берегу Чудского озера. Сейчас эта база выставлена на продажу.

Маклер Ханнес Халлик из бюро недвижимости "Uus Maa" продает прилегающую к озеру закрепленную недвижимость площадью 15 га за 1,4 миллиона евро. В главном здании есть гостиница, столовая и спальный корпус. Кроме того, на участке есть дом отдыха, два спальных корпуса, три дома на одну семью и несколько подсобных построек.

Уникальный центр в Ида-Вирумаа

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