Многие ида-вирумааские политики признались, что основное место, где они уже много лет строили планы с местным бизнесменом и муниципальным политиком Николаем Осипенко, - это база отдыха "Suvi" в Карьямаа на берегу Чудского озера. Сейчас эта база выставлена на продажу.
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"Штаб" Осипенко на Чудском ищет нового владельца
База отдыха "Suvi" продается за 1,4 миллиона евро
"Штаб" Осипенко на Чудском ищет нового владельца
Маклер Ханнес Халлик из бюро недвижимости "Uus Maa" продает прилегающую к озеру закрепленную недвижимость площадью 15 га за 1,4 миллиона евро. В главном здании есть гостиница, столовая и спальный корпус. Кроме того, на участке есть дом отдыха, два спальных корпуса, три дома на одну семью и несколько подсобных построек.
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