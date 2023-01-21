"Штаб" Осипенко на Чудском ищет нового владельца

Маклер Ханнес Халлик из бюро недвижимости "Uus Maa" продает прилегающую к озеру закрепленную недвижимость площадью 15 га за 1,4 миллиона евро. В главном здании есть гостиница, столовая и спальный корпус. Кроме того, на участке есть дом отдыха, два спальных корпуса, три дома на одну семью и несколько подсобных построек.