В Ида-Вирумаа в поддержку перехода на эстоноязычное обучение начался тематический год языков

- Задачей государства является перевод образования на эстонский язык. Мы подумали, как мы можем поддержать его, и решили сосредоточиться в 2023 году на изучении языков. Мы будем собирать работников образования с разным родным языком по предметным группам, чтобы они смогли поучиться друг у друга. В планах также разные мероприятия для учеников, чтобы они лучше понимали необходимость изучения языков и то, каким образом знание языков может расширить их мир.