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В Ида-Вирумаа в поддержку перехода на эстоноязычное обучение начался тематический год языков

Сирле Соммер-Калда
, журналист
В Ида-Вирумаа в поддержку перехода на эстоноязычное обучение начался тематический год языков
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Тематический год языков начался с языкового кафе в Йыхвиской гимназии. В языковом кафе, посвященном электричеству, учителя естественных предметов с разным родным языком придумывали опыты и практиковались в том, как объяснить их своим ученикам на эстонском языке.
Тематический год языков начался с языкового кафе в Йыхвиской гимназии. В языковом кафе, посвященном электричеству, учителя естественных предметов с разным родным языком придумывали опыты и практиковались в том, как объяснить их своим ученикам на эстонском языке. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тематический год физики передал в четверг эстафетную палочку языковой области. Мероприятием в честь открытия стало языковое кафе учителей естественных предметов, посвященное электричеству, которое символически объединило две темы.

Цель тематического года языков - активизировать переход на эстоноязычное обучение, пояснила координатор Ида-Вируского образовательного кластера Керда Эйерт.

- Задачей государства является перевод образования на эстонский язык. Мы подумали, как мы можем поддержать его, и решили сосредоточиться в 2023 году на изучении языков. Мы будем собирать работников образования с разным родным языком по предметным группам, чтобы они смогли поучиться друг у друга. В планах также разные мероприятия для учеников, чтобы они лучше понимали необходимость изучения языков и то, каким образом знание языков может расширить их мир.

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