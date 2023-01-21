Тематический год физики передал в четверг эстафетную палочку языковой области. Мероприятием в честь открытия стало языковое кафе учителей естественных предметов, посвященное электричеству, которое символически объединило две темы.
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В Ида-Вирумаа в поддержку перехода на эстоноязычное обучение начался тематический год языков
В Ида-Вирумаа в поддержку перехода на эстоноязычное обучение начался тематический год языков
Цель тематического года языков - активизировать переход на эстоноязычное обучение, пояснила координатор Ида-Вируского образовательного кластера Керда Эйерт.