ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Желаем кандидатам сил для содержательной кампании!

В списках, представленных избирательной комиссии к вечеру четверга, больших сюрпризов среди баллотирующихся в Ида-Вируском округе уже не нашлось. Списки крупнейших партий возглавляют имена, которые были известны уже за недели и месяцы; на игру может повлиять, очевидно, также единственный независимый кандидат Михаил Стальнухин.

Судя по рейтинговым исследованиям, у Центристской партии нет больше в Ида-Вирумаа такого большого перевеса, как на предыдущих парламентских выборах, но речь все-таки идет о по-прежнему самой популярной в Ида-Вирумаа партии, которой должно бы быть по силам получить в этот раз от здешних избирателей два места. За одно место будут бороться соцдемы, Партия реформ и EKRE. К этому же устремятся "Eesti 200" и "Isamaa", в прошлый раз оставшиеся здесь без мандата. Но и на этот раз достижение этой цели потребует от них в Ида-Вирумаа настоящего самопреодоления.

Одним из наиболее интригующих вопросов в здешнем округе является также, удастся ли Стальнухину первым во вновь ставшей независимой Эстонии пройти в Рийгикогу в качестве независимого кандидата.

Хотя Рийгикогу является в первую очередь общегосударственным законотворцем, от избранных в него депутатов ждут также отстаивания интересов своих избирательных округов.

"Северное побережье" надеется, что кандидаты смогут предложить вдобавок к плакатным лозунгам и более содержательную предвыборную кампанию. Чтобы, раздавая щедрые обещания, не забывали также об основных математических истинах. И если кому-то пообещают что-то добавить, то пусть сумеют и объяснить также, откуда возьмутся на это деньги.