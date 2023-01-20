Наименование "парк Паю" победило в народном конкурсе на лучшее название для нового парка, который планируется до конца года построить на нарвской улице Раквере.
Новый нарвский парк Паю запланировано построить за полгода
За время публичного конкурса на лучшее название для нового парка, объявлявшегося Нарвской горуправой в марте 2022 года, поступило 173 предложения от 97 человек. Конкурсное жюри квалифицировало, учитывая требования Закона о географических названиях и базу адресных данных, 53 предложения, которые вынесли на народное голосование. Нынче в январе комиссия по топонимам Нарвской горуправы утвердила результаты отбора, окончательно выбрав из семи финалистов наименование "Паю парк".
- Паю парк - название, которое полностью себя оправдывает, так как на территории парка растут около двадцати разных видов деревьев семейства ивовых, а также рядом с парком заканчивается городская улица Паю, - прокомментировала директор Нарвского департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно. - Мы благодарны всем участникам, а также тем, кто приняли участие в голосовании. Наша цель - создать красивый, уютный парк с благоустроенной инфраструктурой, позволяющей каждому найти свое место, в зависимости от желания и настроения, - добавила чиновница.
Как напомнили в Нарвской горуправе, проект создания нового парка в районе улицы Раквере победил в конкурсе идей на распределение денег народного бюджета в 2021 году. Проект предусматривает расширение и благоустройство зеленой зоны, находящейся на муниципальной земле по ул. Раквере, 71a, что в будущем позволит проводить там культурно-массовые мероприятия районного масштаба, заниматься спортом, удобно и безопасно наблюдать за живой природой, а также гулять в спокойной обстановке у воды.
По плану Нарвской горуправы, на строительство парка уйдет до шести месяцев, считая со дня подписания договора со строительной компанией, предполагаемая стоимость - около 230 тысяч евро.
Для поиска строителя Нарвский департамент городского хозяйства в конце декабря объявил открытый тендер. Один из претендентов на заказ в январе потребовал остановить тендер, поскольку его условия якобы затрудняют участие в нем. В связи с этим требованием срок подачи предложений от претендентов продлили до 9 февраля. Таким образом, пока еще не исключена вероятность, что новый парк Паю в Нарве построят до конца нынешней осени.