Новый нарвский парк Паю запланировано построить за полгода

За время публичного конкурса на лучшее название для нового парка, объявлявшегося Нарвской горуправой в марте 2022 года, поступило 173 предложения от 97 человек. Конкурсное жюри квалифицировало, учитывая требования Закона о географических названиях и базу адресных данных, 53 предложения, которые вынесли на народное голосование. Нынче в январе комиссия по топонимам Нарвской горуправы утвердила результаты отбора, окончательно выбрав из семи финалистов наименование "Паю парк".

- Паю парк - название, которое полностью себя оправдывает, так как на территории парка растут около двадцати разных видов деревьев семейства ивовых, а также рядом с парком заканчивается городская улица Паю, - прокомментировала директор Нарвского департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно. - Мы благодарны всем участникам, а также тем, кто приняли участие в голосовании. Наша цель - создать красивый, уютный парк с благоустроенной инфраструктурой, позволяющей каждому найти свое место, в зависимости от желания и настроения, - добавила чиновница.

Как напомнили в Нарвской горуправе, проект создания нового парка в районе улицы Раквере победил в конкурсе идей на распределение денег народного бюджета в 2021 году. Проект предусматривает расширение и благоустройство зеленой зоны, находящейся на муниципальной земле по ул. Раквере, 71a, что в будущем позволит проводить там культурно-массовые мероприятия районного масштаба, заниматься спортом, удобно и безопасно наблюдать за живой природой, а также гулять в спокойной обстановке у воды.

По плану Нарвской горуправы, на строительство парка уйдет до шести месяцев, считая со дня подписания договора со строительной компанией, предполагаемая стоимость - около 230 тысяч евро.