КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Ещё более выгодные покупки в Lidl? Да, это возможно!

Lidl Plus позволяет также просматривать газету для клиентов и каталоги Lidl, в нем можно узнать, где находится ближайший магазин Lidl, и время его работы. Кроме того, в будущем Lidl Plus будет учитывать персональные покупательские привычки, чтобы каждый клиент мог получать специальные приложения именно на те товары, которые он покупает чаще всего, или которые могли бы вызвать у него интерес.

Беспроигрышная лотерея

Уникальной частью приложения Lidl Plus является лотерея цифровой скретч-карты «Kraabi Plus». Чтобы принять участие в лотерее, сначала надо что-нибудь купить в магазине Lidl и зарегистрировать свою карту Lidl Plus. После совершения покупки, сканируя личную Lidl Plus карту на телефоне, клиент после покупки получает в приложении автоматическое извещение о поступлении скретч-карты. Для получения скретч-карты минимальная сумма покупки не установлена, но oна не предоставляется, если покупка включает только алкоголь и табачные изделия.

После того, как Вы откроете скретч-карту, на экране появится панель с полем, которое надо «поскрести» и очистить, чтобы узнать, какой льготный купон Вы получили. Льготный купон сохраняется в приложении Lidl Plus в разделе «Купоны». Чтобы воспользоваться купоном, его надо активировать до совершения покупки и сканировать в кассе Вашу карту Lidl Plus.