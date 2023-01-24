Эстонской экономике придает силы увеличение числа жителей.
Михкель Нестор: Детей рождается мало, однако рабочих рук становится больше
На прошлой неделе Департамент статистики опубликовал свежие данные о показателе, сильнее всего влияющем на экономику и общество Эстонии, - таковым является, естественно, число жителей. Какими бы ни были конъюнктура мирового рынка или бизнес-план предприятия, в широком плане мощность экономики
Эстонии определяется все же количеством рабочих рук и потребителей.
Свежие данные одновременно и радуют, и огорчают.
Если начать с плохих новостей, то прирост населения, то есть разница между количеством рождений и количеством смертей, находится в Эстонии в глубоком минусе. В прошлом году в Эстонии родилось всего 11588 детей, что является самым низким показателем с 1919 года, когда в государстве вообще начали собирать данные о рождениях. Главной причиной очень низкой рождаемости служит то обстоятельство, что достигшие сейчас возраста создания семьи женщины и сами родились в начале 1990-х годов, когда рождаемость в Эстонии тоже была очень низкой.
Несмотря на негативный прирост, население Эстонии в прошлом году значительно увеличилось - на целых 2%. За этим стоят, конечно, трагические события в Украине, вынудившие людей бежать от войны в другие края. По данным Департамента статистики, к населению Эстонии добавилось в прошлом году около 32000 человек, которые прибыли именно из Украины. А в общем в Эстонию переехали в прошлом году из других стран 42000 человек.
Наряду с украинскими военными беженцами Эстонию с каждым годом считают все более привлекательным местом для миграции и выходцы из других стран. Кроме того, с повышением здешнего уровня жизни вернуться сюда решили эстонцы, уехавшие в свое время за лучшей жизнью в другие страны.
Приближение к Западной Европе
Прошлогодний профиль иммиграции в Эстонию оказался из-за украинских военных беженцев немного необычным, ведь сюда прибывали главным образом женщины, дети и пожилые люди. Тем не менее трудоустройство украинских военных беженцев превысило ожидания. С учетом царившей на рынке труда вопиющей нехватки рабочих рук речь шла, пожалуй, о наиболее благоприятном моменте для приема новых приезжающих.
Не очень отличается ситуация и сейчас. Хотя экономические перспективы ухудшились, в Эстонии по-прежнему есть еще тысячи вакантных рабочих мест - по последним данным, около 13000. Многие из них физические тяжелые и низкооплачиваемые, однако бежавшие от войны и привыкшие к значительно более низким доходам украинцы с радостью занимают и их.
"Хотя экономические перспективы ухудшились, в Эстонии по-прежнему есть еще тысячи вакантных рабочих мест - по последним данным, около 13000".
МИХКЕЛЬ НЕСТОР, экономический аналитик SEB
Чем дальше, тем больше рынок труда в Эстонии напоминает западноевропейский, где низкооплачиваемые места занимают выходцы из зарубежья. Для эстонцев такое положение в новинку и вызывает удивление. Ведь совсем недавно ситуация была прямо противоположная: нам самим приходилось заниматься в Финляндии или еще дальше неквалифицированным трудом за более высокую, чем на родине, зарплату.
В последние годы экономическое развитие Эстонии было очень быстрым, зарплаты приближались к уровню в зажиточных странах. Поэтому на рабочих местах так называемой передней линии мы все чаще видим людей, родившихся не в Эстонии.
Конечно, приезжающие из других стран работники занимаются не только низкооплачиваемым трудом. Из-за быстрого развития IT-сектора и технологий на работу сюда приезжают также множество очень хорошо оплачиваемых зарубежных специалистов. При этом для многих приехавших сюда людей важно уже не столько государство, куда они едут, а конкретное предприятие. Международные технологические предприятия вербуют работников по всему миру, и многих привлекает возможность заполучить в свое CV какое-нибудь престижное название - так почему бы не пожить для этого какое-то время в Эстонии? К тому же здешние зарплаты и уровень жизни позволяют жить куда богаче, чем в каком-нибудь большом городе Европы.
Важно увеличить ВВП на одного жителя
Говоря о численности населения и уровне жизни, нельзя обойти вниманием и один из наиболее часто применяемых при сравнении экономик показателей - адаптированный к покупательной способности ВВП на одного жителя. Рост населения страны явно позитивно влияет на "обычный" ВВП, ведь рабочих рук и потребителей становится просто больше.
Однако страны, где из-за быстрого прироста населения постоянно растет и ВВП, это не всегда сильно радует, ведь ВВП на одного жителя там не увеличивается и люди живут очень бедно. Например, сравнимый с эстонским ВВП имеет Зимбабве, однако жителей там более 15 миллионов. Это значит, что "пирог" такой же величины должен накормить там в 12 раз больше человек.
Наряду с численностью жителей важно посмотреть также на уровень цен в стране. В некоторых больших городах Европы работник может получать зарплату в два раза большую, чем житель Эстонии, однако снять квартиру за эти деньги там невозможно. Тут в игру вступает понятие покупательной способности, пытающееся учесть, сколько различных товаров и услуг можно потребить за долю ВВП, приходящуюся на одного жителя.
Если рост численности населения внес позитивный вклад в рост ВВП Эстонии, то, к счастью, в последние годы быстро рос также скорректированный с покупательной способностью ВВП на одного жителя. Если еще в 2010 году ВВП Эстонии составлял на одного жителя 66% среднего по Евросоюзу, то в 2021 году он вырос уже до 81%.
К сожалению, этот позитивный тренд в 2022 году закончился, так как почти 20-процентная инфляция привела нас в Европу по уровню цен, однако роста зажиточности за этим не последовало.
В более далекой перспективе можно все же надеяться, что прежняя экономическая конвергенция, то есть сближение, продолжится, и хотя ВВП Эстонии никогда не станет таким же, как у Германии, но по адаптированному к покупательной способности ВВП на одного жителя мы сможем все же догнать немцев.