Михкель Нестор: Детей рождается мало, однако рабочих рук становится больше

На прошлой неделе Департамент статистики опубликовал свежие данные о показателе, сильнее всего влияющем на экономику и общество Эстонии, - таковым является, естественно, число жителей. Какими бы ни были конъюнктура мирового рынка или бизнес-план предприятия, в широком плане мощность экономики

Эстонии определяется все же количеством рабочих рук и потребителей.

Свежие данные одновременно и радуют, и огорчают.

Если начать с плохих новостей, то прирост населения, то есть разница между количеством рождений и количеством смертей, находится в Эстонии в глубоком минусе. В прошлом году в Эстонии родилось всего 11588 детей, что является самым низким показателем с 1919 года, когда в государстве вообще начали собирать данные о рождениях. Главной причиной очень низкой рождаемости служит то обстоятельство, что достигшие сейчас возраста создания семьи женщины и сами родились в начале 1990-х годов, когда рождаемость в Эстонии тоже была очень низкой.

Несмотря на негативный прирост, население Эстонии в прошлом году значительно увеличилось - на целых 2%. За этим стоят, конечно, трагические события в Украине, вынудившие людей бежать от войны в другие края. По данным Департамента статистики, к населению Эстонии добавилось в прошлом году около 32000 человек, которые прибыли именно из Украины. А в общем в Эстонию переехали в прошлом году из других стран 42000 человек.