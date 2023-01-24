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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В цепном столкновении пострадал водитель

20-21 января 2023 г.
Северное побережье
В цепном столкновении пострадал водитель
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В первой половине дня 20 января на 183-м километре шоссе Таллинн - Нарва грузовик "Scania", которым управлял 52-летний мужчина, наехал на затормозивший для левого поворота легковой автомобиль "Kia Sorento", за рулем которого находился 64-летний мужчина.

От полученного удара "Kia Sorento" вылетел на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем "Mini Cooper", которым управлял 48-летний мужчина. Водителя "Mini Cooper" доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Бригада скорой помощи также на месте происшествия осмотрела водителя "Mini Cooper".

Случаи насилия в отношении женщин в выходные

21 января в полицию сообщили, что в квартире на улице Калда в Нарве 23-летний мужчина толкнул свою сожительницу, которая в результате пострадала. Полицейские задержали мужчину.

В тот же день полиция получила сообщение, что в Ахтме в квартире на бульваре Эстония 25-летний мужчина толкнул 25-летнюю женщину.

22 января полиция получила сообщение, что в Силламяэ в квартире на улице Ранна 56-летний мужчина ударил в ходе конфликта свою сожительницу.

Более точные обстоятельства происшествий выяснит полиция в ходе уголовного производства.

В Йыхви украли топливо из машин

21 января начато уголовное производство по факту того, что на улице Сомпа в Йыхви неизвестные взломали ворота закрытой территории и похитили горючее из двух машин. Кражей причинен ущерб в 500 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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