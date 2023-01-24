СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В цепном столкновении пострадал водитель

От полученного удара "Kia Sorento" вылетел на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем "Mini Cooper", которым управлял 48-летний мужчина. Водителя "Mini Cooper" доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Бригада скорой помощи также на месте происшествия осмотрела водителя "Mini Cooper".

Случаи насилия в отношении женщин в выходные

21 января в полицию сообщили, что в квартире на улице Калда в Нарве 23-летний мужчина толкнул свою сожительницу, которая в результате пострадала. Полицейские задержали мужчину.

В тот же день полиция получила сообщение, что в Ахтме в квартире на бульваре Эстония 25-летний мужчина толкнул 25-летнюю женщину.

22 января полиция получила сообщение, что в Силламяэ в квартире на улице Ранна 56-летний мужчина ударил в ходе конфликта свою сожительницу.

Более точные обстоятельства происшествий выяснит полиция в ходе уголовного производства.

В Йыхви украли топливо из машин

21 января начато уголовное производство по факту того, что на улице Сомпа в Йыхви неизвестные взломали ворота закрытой территории и похитили горючее из двух машин. Кражей причинен ущерб в 500 евро.

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