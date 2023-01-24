ОДИН ВОПРОС ⟩ Зачем нужно было менять границу между Силламяэ и Нарва-Йыэсуу?

- На самом деле у нас это уже третье изменение границы, предыдущие два были с Тойлаской волостью. Это предложение мы сделали Нарва-Йыэсуу три года назад, и причина была в том, что часть улицы Геолоогиа до сих пор оставалась на территории Нарва-Йыэсуу, поэтому часть гаражей расположенного там гаражного кооператива находилась в городе Силламяэ, а часть - в городе Нарва-Йыэсуу. Одно изменение границы коснулось также дачного района, где часть дач оставалась на территории Нарва-Йыэсуу, хотя они принадлежат жителям Силламяэ. Поскольку там есть и постоянные жители, некоторые жители теперь перешли к нам. А третье изменение касается чисто логического упорядочения границы.