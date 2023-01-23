Кто достоин звания ида-вирумааского деятеля года?

На звание могут претендовать кандидаты, которые в течение 2022 года сделали что-то, что позитивно повлияло на жизнь Ида-Вирумаа. Кандидаты могут быть из сферы культуры, социальной, экономической или любой другой области.

Все лица, учреждения и коллективы могут выдвигать кандидатов на звание деятеля года до 6 февраля. Обязательно надо приложить также краткое обоснование того, чем предлагаемый кандидат проявил себя в 2022 году и как его достижение или достижения повлияли на весь уезд; указать надо также контактные данные предлагающих кандидатуру.

Предложения надо отправить в Ида-Вирумааский союз самоуправлений по э-почте: ivol@ivol.ee или по адресу: Кесквяльяк, 1-301, 41594, Йыхви, с пометкой "Aasta tegija 2022".

В 2021 году звания уездного деятеля года удостоился Ида-Вируский туристический кластер, который в сложный период ограничений собрался с силами, чтобы сделать уезд более узнаваемым и увеличить количество посетителей. В прежние годы этого звания удостаивались: Виктор Андреев, Пийа Тамм, "Viru Keemia Grupp", Эрика Кылло, Прийт Кама, НКО "Purtse Jõe Arenduskeskus", Андрей Катков, Владимир Вшивцев, Владимир Высоцкий, оргкоманда фестиваля "Mägede hääl", создатели Кивиылиского приключенческого центра Мадис Олт и Янек Маар, а также Маре Роозилехт и Айлар Хольцманн.

Обладатель звания деятеля года получит изготовленную скульптором Айваром Симсоном фигурку и благодарственное письмо.

Конкурс на звание деятеля года Ида-Вирумаа уже в 15-й раз проводят Ида-Вирумааский союз самоуправлений, Ида-Вируский центр предпринимательства и уездная газета "Северное побережье".